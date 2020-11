TP.HCM kiểm tra xe quá tải tại trạm thu phí An Sương - An Lạc

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai kiểm tra tải trọng xe tại khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc (quốc lộ 1).

Theo đó, Sở GTVT giao Thanh tra giao thông, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO triển khai các công tác liên quan để tổ chức kiểm tra tải trọng xe tại trạm thu phí này. Thời gian bắt đầu kiểm tra từ ngày 28-11.

Ngoài ra, Sở đề nghị Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và các lực lượng liên quan trong quá trình triển khai kiểm tra.

Bên cạnh đó, Sở GTVT đề nghị UBND quận Bình Tân chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Thanh tra giao thông thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình kiểm tra tải trọng xe tại trạm thu phí.