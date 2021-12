Sở GTVT TP Cần Thơ vừa có Công văn đề nghị hai trạm thu phí trên địa bàn triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức không dừng.

Kiên quyết xử lý phương tiện đi nhầm làn

Theo Sở này, hiện trên địa bàn TP có hai trạm thu phí là trạm T1 trên quốc lộ 91 và trạm Cần Thơ - Phụng Hiệp trên quốc lộ 1. Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết hiện cả hai trạm này đều đã đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng và đảm bảo các phương tiện chỉ sử dụng một thẻ đầu cuối để lưu thông qua trạm có lắp đặt hệ thống thu phí không dừng.



Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp có tổng cộng sáu làn xe, trong đó có hai làn đã triển khai thu phí không dừng, tuy nhiên, các phương tiện qua làn này vẫn có thể mua vé tại chỗ. Ảnh: CHÂU ANH

Để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, Sở GTVT TP đề nghị UBND các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đến tháng 6-2022 phải đạt tối thiểu 90% phương tiện trên địa bàn dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Sở GTVT TP Cần Thơ cũng đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng Công an hai quận Ô Môn và Cái Răng tăng cường phối hợp chính quyền địa phương và nhà đầu tư BOT đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi triển khai vận hành hệ thống thu phí không dừng.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện nhưng đi vào làn thu phí không dừng gây cản trở, ùn tắc giao thông.

“Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và công ty CP Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang khẩn trương triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại bảo đảm tại mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát khắc phục triệt để các tồn tại trong quá trình vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng bảo đảm thuận tiện nhất cho phương tiện tham gia giao thông” - Công văn của Sở GTVT TP Cần Thơ nêu.

Vẫn bán vé cho xe đi nhầm làn

Ghi nhận trong ngày 31-12 tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp trên quốc lộ 1 (thuộc địa bàn quận Cái Răng), cho thấy, trạm này có tổng cộng sáu làn thu phí, trong đó, có hai làn thu phí không dừng (mỗi chiều lưu thông có một làn). Các phương tiện có gắn thiết bị thu phí không dừng rất nhanh chóng lưu thông qua trạm.



Làn thu phí không dừng tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vẫn bố trí nhân viên bán vé cho các phương tiện đi nhầm làn. Ảnh: CHÂU ANH

Tuy nhiên, theo quan sát của PV PLO, dù phía trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp có tiến hành gắn biển báo, kẻ vạch nhưng nhiều phương tiện vẫn đi vào làn thu phí không dừng và mua vé bằng tiền mặt. Đáng nói, trong làn thu phí không dừng, trạm BOT vẫn bố trí nhân viên trực để bán vé cho người điều khiển phương tiện đi... nhầm làn.

“Trước giờ tôi lưu thông qua lại trạm BOT này cũng ít để ý, chủ yếu là mua vé bằng tiền mặt thôi. Làn nào cũng có bán vé hết” - một chủ phương tiện ngụ Hậu Giang chia sẻ.

Trước thực tế trên, PV đã liên hệ với người có thẩm quyền của hai trạm BOT Phụng Hiệp - Cần Thơ và trạm BOT T1 để tìm hiểu vì sao vẫn bố trí nhân viên trực bán vé tại các làn thu phí tự động. Tuy nhiên, người đại diện của cả hai trạm BOT đều không phản hồi.

Về vấn đề bố trí nhân viên trực bán vé trên làn thu phí không dừng có rất nhiều cách để giải thích, tuy nhiên, đã thu phí tự động không dừng nhưng vẫn bán vé bằng tiền mặt sẽ tạo tâm lý không cần dán thẻ vẫn lưu thông được. Từ đó, các chủ phương tiện không “mặn mà” việc dán thẻ vì: “Dán hay không cũng qua trạm được thôi”.

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ khẳng định việc vẫn bố trí bán vé trên làn thu phí tự động là chưa đúng. Tuy nhiên, đây có thể là phương pháp tình huống để giải quyết vấn đề ùn tắc cục bộ khi có phương tiện đi nhầm làn.

“Làn thu phí không dừng là chỉ cần quét và mở barrier cho phương tiện đi qua để tránh ùn tắc giao thông. Nếu vô đó để rồi thu phí bằng tiền mặt thì sao mà đúng được. Chúng tôi sẽ phối hợp với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) để tiến hành ra quân kiểm tra, giám sát và xử lý” - Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho hay.

Làn thu phí tự động không có nhân viên bán vé Nói về áp dụng thu phí không dừng, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng, cho hay đơn vị đã triển khai từ nhiều năm nay. Qua đó, góp phần tiết giảm chi phí, nhân sự cho đơn vị, đồng thời giúp hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ tại trạm. “Tại trạm thu phú của chúng tôi, làn thu phí tự động hoàn toàn không có người trực bán vé, nếu có xảy ra tình huống xe đi nhầm làn thì nhân viên điều hòa sẽ mua vé từ phía làn hỗn hợp để quét mở barrier cho phương tiện đi qua. Sau đó, nhắc nhở các chủ phương tiện nên dán thẻ hoặc nếu không dán thì lưu thông qua làn hỗn hợp để tránh ùn tắc cho các phương tiện có dán thẻ thu phí tự động” - Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng chia sẻ.