Góp ý về tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Đối với các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch, Sở GTVT tỉnh Long An đề nghị TP.HCM xem xét, gộp tiêu chí số 1 và số 2 trong việc vận chuyển hàng hóa thành một. Bởi cả hai tiêu chí trên đều nói về người điều khiển phương tiện và phục vụ đã tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm. Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị bỏ tiêu chí số 8 về việc có phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động vận tải hành khách. Song song đó, Sở GTVT TP.HCM cần nêu rõ thêm trường hợp không đạt một trong các tiêu chí an toàn phòng chống dịch thì có được hoạt động hay không. Kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát cửa ngõ Theo dự thảo tổ chức giao thông của Sở GTVT TP.HCM, phương tiện vận tải hàng hóa sẽ kiểm soát thông qua giấy nhận diện phương tiện (có mã QR) thông qua khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (hoặc ứng dụng VNEID). Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa không có giấy nhận diện phương tiện hoặc có giấy nhận diện phương tiện nhưng đã hết hiệu lực phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng kiểm soát dịch. Xe vận chuyển công nhân, chuyên gia sẽ kiểm soát thông qua giấy nhận diện (có mã QR) do Sở GTVT cấp có thời gian, lộ trình vận chuyển kèm theo danh sách tài xế, nhân viên phục vụ trên xe và mã QR qua khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (hoặc ứng dụng VNEID).