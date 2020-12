Hàng trăm tài xế be tắt ứng dụng, phản đối hãng xe

Chiều 11-12, hàng trăm tài xế beBike tắt ứng dụng và tập trung trước Văn phòng Công ty cổ phần BE Group tại Hà Nội (số 3 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội) và tổ chức diễu hành, bấm còi inh ỏi trên các trục đường chính để phán đối việc doanh nghiệp tự ý thay đổi mức thưởng nhưng không thông báo với đối tác.

Phần lớn các tài xế cho rằng mỗi tuần tài xế chạy xe được thưởng mức điểm cao nhất là 270 điểm, tương đương với 980 ngàn đồng. Tuy nhiên, be đã tự động điều chỉnh mức thưởng 270 điểm chỉ còn 630 ngàn đồng.



Tài xế căng băng rôn phản đối hãng be. Ảnh: V.LONG



“Mức thưởng này giảm mạnh so với trước đây khiến anh em vô cùng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19”- tài xế Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Cùng chung bức xúc, ông Nguyễn Văn Hà cho rằng việc giảm tiền nhưng không có một thông báo nào là xem thường đối tác. Hiện nay, mức chiết khấu của be rất cao, trên 33% (gồm thuế VAT, phí ứng dụng và thuế thu nhập cá nhân).

“Mức chiết khấu này là quá cao, hơn các hãng công nghệ khác hiện nay. Giờ giảm mức thưởng thử hỏi anh em sống bằng gì? Đối tác sống thì hãng xe mới sống được nên tôi mong muốn hãng cần có sự chia sẻ, không thể đẩy anh em vào khó khăn hơn được…” - ông Hà nói.

Với mức thưởng như hiện tại, các tài xế cho rằng không có động lực để tiếp tục làm việc với be.



Tài xế bấm còi inh ỏi trên các trục đường chính thành phố để phản đối be. Ảnh: V.LONG

Trao đổi với PV về nội dung này, đại diện Công ty cổ phần Be Group cho biết doanh nghiệp vừa tung ra hàng loạt chương trình thưởng hấp dẫn dành cho tài xế thân thiết.

Theo đó, các tài xế sẽ được tham gia cùng lúc ba chương trình thưởng khác nhau: thưởng hoàn doanh thu của chương trình “Tài xế be Thân thiết”; thưởng tuần “Lái nhiều thưởng cao” và thưởng Tết “cùng đón Tết về - lái Be nhận thưởng”.

Tuy nhiên, nhiều tài xế hiểu lầm họ chỉ được áp dụng một chương trình thưởng tuần (thấp hơn so với tuần trước do áp dụng cùng lúc thêm hai chương trình mới) nên đã tụ tập trước văn phòng công ty tại Hà Nội để nêu ý kiến.

“Chúng tôi khẳng định các chương trình thưởng mới công bố đang giúp tài xế thân thiết tăng thu nhập trong năm mới. Đặc biệt, với các tài xế thân thiết đang ở các mức hạng Vàng, PRO và PRO+, chương trình “Tài xế Be thân thiết” từ quý I/2021 sẽ tăng 2% mức thưởng so với hiện tại...”- đại diện Be Group thông tin.