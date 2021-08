UBND tỉnh An Giang vừa có quyết định về việc giảm giá nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, giảm 100% tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đối với các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm cả các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập) được giảm về mức giá thu là 3.600 đồng/m3. Các trường hợp còn lại giảm 5% giá.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có quy định về việc giảm giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tương đương 10%/giá bán của 01 m3 nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đã giảm giá như trên.

Thời hạn áp dụng được tính trong tháng 8 và 9-2021.

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc giảm giá nước sạch, tiền sử dụng nước sạch và giảm giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt được kịp thời, đúng quy định.