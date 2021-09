Ngày 30-9, UBND tỉnh Long An có văn bản gửi các tỉnh, thành ở Miền Tây và tỉnh Gia Lai, Bình Dương, Đắk Nông về việc phối hợp tổ chức đón người dân có nhu cầu trở về các địa phương.



UBND tỉnh Long An cho biết, trong 2 ngày qua tỉnh Long An ghi nhận 1.274 trường hợp là người dân thuộc các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, TP.Cần Thơ, Gia Lai, Tây Ninh, Bình Dương, Đắk Nông tự phát di chuyển từ các huyện trong tỉnh; từ các tỉnh, thành phố qua địa bàn tỉnh Long An để trở về quê.

Những trường hợp này chưa được sự cho phép di chuyển của các địa phương lân cận tỉnh Long An.



Hàng ngàn người dân tự phát về quê bị kẹt tại chốt kiểm soát huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: CTV

Số lượng người này hiện tại đang ùn ứ trên Quốc lộ N2 thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Lãnh đạo tỉnh Long An, các Sở, ban ngành tỉnh cùng với huyện Đức Hòa đã vận động người dân quay lại nơi tạm trú.

Theo UBND tỉnh Long An, đến chiều tối ngày 30-9 có một số người dân quay lại nhà trọ, một số tập trung vào các khu trường học của huyện Đức Hòa được lo ăn, nghỉ tạm thời.

Tuy nhiên hiện vẫn còn rất nhiều người dân mong muốn được trở về địa phương, những người này đã được tiêm vaccine và được các lực lượng chức năng của tỉnh Long An quản lý, chăm sóc sức khỏe và thực hiện xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Long An đã đề nghị các tỉnh thành Miền Tây và một số tỉnh khác có người dân về quê tự phát nêu trên quan tâm và phân công đơn vị đầu mối để phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Long An tiếp tục thực hiện đón người dân trở về địa phương trong thời gian dự kiến từ ngày 1 đến ngày 5-10.