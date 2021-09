Theo Công điện số 1063 và Công điện số 1081 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với các tỉnh, TP kiểm soát chặt chẽ tại các địa bàn giáp ranh. Trong đó, không để người dân tự ý rời tỉnh, TP nơi đang thực hiện giãn cách xã hội để về quê.

Tuy nhiên, trong những ngày qua tỉnh Long An đã ghi nhận nhiều trường hợp di chuyển từ các tỉnh, TP thuộc vùng Đông Nam bộ qua địa bàn tỉnh Long An để trở về các tỉnh, TP thuộc vùng Tây Nam bộ hoặc ngược lại.



Theo tỉnh Long An, các địa phương cần có kế hoạch di chuyển, đưa đón. Ảnh: ĐT.

Các trường hợp này đa số là công nhân, người lao động trở về quê khi các địa phương áp dụng chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội. Một số ít trường hợp có giấy xác của địa phương nơi đi, phương tiện di chuyển là xe mô tô, xe 2 bánh gắn máy.

Các trường hợp trên khi đến địa bàn tỉnh Long An, các cơ quan chức năng của tỉnh đã liên hệ đến các tỉnh, TP trong lộ trình di chuyển, hoặc địa phương nên đến thì các tỉnh, TP chưa cho phép di chuyển vào địa bàn do chưa đảm bảo kế hoạch di chuyển, đưa đón. Hiện nay, tỉnh Long An đang quản lý, chăm sóc sức khỏe cho 38 trường hợp nêu trên.

Trong điều kiện một số tỉnh, TP đang áp dụng thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội, đặc biệt là TP.HCM đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30-9, thì việc tăng cường phối hợp, kiểm soát sự di chuyển của người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là rất cần thiết.

Từ thực tế và yêu cầu trên, UBND tỉnh Long An đề nghị UBND các tỉnh, TP quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương. Đặc biệt là địa phương nơi đi và địa phương nơi đến về phương án di chuyển của người dân trở về quê hoặc trở lại làm việc, học tập tại các tỉnh, TP.

Tất cả cần thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thông tin cho UBND tỉnh Long An được biết để phối hợp kiểm soát, dẫn đường... đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.