Khách say xỉn sàm sỡ trên máy bay đến nhà xin lỗi cô gái

Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc, xác nhận chiều 31-7, ông Vũ Anh Cường khách thương gia trên chuyến bay VN253 đã đến trụ sở cảng vụ làm rõ các vấn đề bị từ chối vận chuyển do có hành vi say xỉn, sàm sỡ với khách nữ đi cùng chuyến.

Tại buổi làm việc, ông Cường đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình và lý giải: Trên chuyến bay ngày 26-7, do đang căng thẳng công việc, lại uống rượu trong khi sức khoẻ không ổn đã không thực sự làm chủ hành vi. Sau khi xảy ra sự việc, ông đã đến tận nhà xin lỗi nữ hành khách bị ông quấy rối.

Ông Cường cũng gửi lời xin lỗi đến hãng Vietnam Airlines, tiếp viên xử lý vụ việc và những hành khách trên chuyến bay VN253 vì việc làm của ông khiến chuyến bay bị chậm trễ.

Liên quan đến vụ việc này, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines xác minh ngay các chi tiết của vụ việc, bắt đầu từ khâu làm thủ tục hàng không của hành khách Vũ Anh Cường.

Cục Hàng không cho rằng hành khách này chỉ bị từ chối vận chuyển mà không bị bất kỳ xử lý nào của cơ quan có thẩm quyền. Đây là việc không tuân thủ pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn cho chuyến bay ưu tiên; từ khâu kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi và quy trình xử lý hành khách gây rối theo quy định hiện hành.