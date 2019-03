Không lo cắt điện vì có thanh toán tự động

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, thời gian qua Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) đã không ngừng mở rộng nhiều kênh thanh toán tiền điện. Từ đó khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán khác nhau sao cho phù hợp và tiện lợi nhất đối với mình.



Thanh toán tự động không lo quên đóng

Anh Lý Văn Thành, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM, cho biết trước đây anh thường xuyên đi đóng tiền điện cho gia đình. Sau này anh cưới vợ, ra riêng nên đành để cha mẹ ở nhà tự đạp xe ra bưu điện đóng tiền từng tháng. Ông bà có tuổi, đôi khi quên mất ngày đóng tiền điện. Mãi đến khi nhà bị cúp điện thì mới nhớ ra là mình chưa trả tiền điện.

“Nhìn cha vất vả đạp xe tới bưu điện, nhiều khi trời mưa nắng tôi lo lắm. Có một lần các nhân viên ở Công ty Điện lực Duyên Hải (trực thuộc EVN HCMC) đến nhà giới thiệu hình thức thanh toán tiền điện tự động. Thấy hay quá, tôi đăng ký sử dụng dịch vụ này ngay cho cha mẹ. Từ đó trở đi tôi không còn phải lo lắng, ghi nhớ lịch đi đóng tiền điện hằng tháng nữa, ông bà ở nhà cũng khỏe, không cần phải đi đâu mà tiền điện vẫn tự động được thanh toán, rất tiện lợi”- anh Thành vui vẻ nói.

Tương tự, chị Nông Thị Chuyền, quận 9 chia sẻ: Công việc áp lực, lo cho con cái, chuyện nội ngoại nhiều khi chị không để ý ngày tháng, không nhớ phải đi đóng tiền điện. Chị phải cài ghi nhớ trong điện thoại để đến ngày thì máy nhắc, khỏi quên. Tuy nhiên, vẫn còn rắc rối là chị phải xin nghỉ sớm để ghé vào điểm thu tiền, nếu không sẽ bị cắt điện.

“Cũng may có nhân viên bên điện lực đến nhà giới thiệu hình thức thanh toán tiền tự động tôi mới biết. Bây giờ, hằng tháng ngân hàng (NH) sẽ trực tiếp thanh toán tiền điện và mình chỉ cần đợi tin nhắn thông báo thôi. Tiện lợi như vậy, ban đầu tôi chỉ cần đến NH đăng ký, làm ủy nhiệm một lần và các lần sau thì không phải tự nhớ, tự đóng tiền nữa” - chị Chuyền nói.

Chị cho biết thêm việc đăng ký dịch vụ này rất đơn giản. Chỉ cần đến phòng giao dịch của ngân hàng nói nhu cầu của mình, giao dịch viên sẽ hướng dẫn tận tình cách điền thông tin vào phiếu yêu cầu như mã PE (mã khách hàng dùng điện), số điện thoại, chứng minh nhân dân… là hoàn tất thủ tục. Cứ thế hằng tháng nh sẽ trích nợ tự động từ tài khoản của người đăng ký để thanh toán tiền điện giúp.

Đều đặn mỗi tháng chị Chuyền nhận được tin nhắn thông báo số tiền điện phải đóng từ ngành điện và tin nhắn giao dịch thanh toán tự động tiền điện thành công từ NH, rất rõ ràng, minh bạch.



Người dân ngày càng có nhiều kênh thanh toán tiền điện tiện lợi. Ảnh: HƯƠNG TRANG

Tiện lợi đủ đường

Nói về những tiện ích, an toàn khi thanh toán tiền điện tự động, bà Nguyễn Ngọc Tường Vi, Quyền Trưởng ban Kinh doanh EVNHCMC, cho biết: “Dịch vụ trả tiền điện tự động có rất nhiều lợi ích cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng không phải nhớ lịch thanh toán tiền điện hằng tháng do đã ủy quyền cho NH thực hiện; khách cũng không bị ngừng cung cấp điện và mất thêm phí đóng điện lại do thanh toán không đúng hạn. Thông tin thanh toán được xác nhận qua tin nhắn do NH thông báo. Ngoài ra, việc thanh toán tiền điện qua NH giúp an toàn trong giao dịch do không dùng tiền mặt, phù hợp chung với xu thế thương mại điện tử của xã hội hiện nay”.

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng chỉ cần đến phòng giao dịch NH đăng ký dịch vụ, sau đó việc thanh toán tiền điện hằng tháng của khách hàng sẽ hoàn toàn tự động.

Tuy nhiên, khách hàng phải đến giao dịch trực tiếp tại NH do việc sử dụng tài khoản để thanh toán tiền điện là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng và NH. Bất kỳ khách hàng nào cũng dễ dàng đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện tự động. Mẫu phiếu yêu cầu dịch vụ luôn có sẵn tại các điểm giao dịch NH.

Nhằm tạo nhiều tiện lợi nhất cho khách hàng trong việc thanh toán, EVNHCMc đang hợp tác với hơn 22 NH và chín đối tác để thực hiện thu tiền điện. Để tìm hiểu thêm thông tin và được tư vấn trực tiếp, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM: 1900545454.