Không xin chuyển 20.000 thanh tra giao thông sang Bộ Công an

Thanh tra giao thông sẽ không còn được dừng xe xử phạt? Theo quy định hiện hành tại Luật GTĐB 2008, hai lực lượng có thẩm quyền dừng phương tiện để xử phạt hành chính trong lĩnh vực GTĐB gồm CSGT và TTGT. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT, Bộ Công an đề xuất bỏ thẩm quyền xử phạt của TTGT.

Cụ thể, CSGT sẽ là lực lượng chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGTĐB, vi phạm pháp luật khác của người và xe tham gia GTĐB. Việc huy động lực lượng cảnh sát khác, công an xã phối hợp với CSGT trong trường hợp cần thiết sẽ do bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Theo Cục CSGT, đề xuất này nhằm giải quyết tình trạng hiện nay có nhiều lực lượng cùng ra đường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, gây chồng chéo với nhiệm vụ của CSGT. TTGT sẽ tập trung vào thanh tra hành chính cũng như các hoạt động thanh tra, kiểm tra khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết thời gian qua TTGT đường bộ ra đường dừng xe để xử phạt vi phạm nhưng thực tế hiệu quả xử lý là không cao. Thống kê trong tám tháng đầu năm 2020 cho thấy TTGT xử lý tổng cộng hơn 28.500 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, con số này của lực lượng CSGT lên tới hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm, gấp gần 90 lần.

Song song với việc tập trung nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm về một đầu mối là CSGT, Bộ Công an sẽ tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nhất là hệ thống camera quan sát, giảm dần việc CSGT trực tiếp dừng xe, tránh tiêu cực phát sinh. Chưa hết, dự thảo luật còn quy định chi tiết các căn cứ dừng xe để kiểm soát, xử lý vi phạm, những hình thức phát hiện vi phạm… của lực lượng CSGT để người dân tham gia giám sát.

TUYẾN PHAN