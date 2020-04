Kiến nghị tạm dừng thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 20-4, nguồn tin của PLO cho biết Ban điều hành dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi HĐQT Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận kiến nghị tạm dừng thi công dự án.

Trước đó, ngày 8-4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về chất lượng thi công dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Đến ngày 17-4, Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận nhận được văn bản số 3033/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận có nội dung Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm tương tự như thời gian vừa qua”.

Doanh nghiệp dự án cho rằng Bộ GTVT đã không có sự phối hợp với chủ đầu tư mà đơn phương có văn bản gửi Thủ tướng nên nội dung báo cáo không đúng với thực tế vấn đề vật liệu tại gói thầu XL10 của dự án, gây hiểu lầm về chất lượng, không có cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục triển khai làm rõ các vi phạm, dẫn đến nhà thầu, nhà cung cấp vật liệu không thể tiếp tục thi công các bước tiếp theo.

DNDA lý giải, trên thực tế, đối với nguồn vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD) gia tải cho gói thầu XL10 đã được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, chấp thuận nguồn gốc CPĐD loại 1 theo quy định. Ngày 27-3, nhà cung cấp vận chuyển 1 sà lan 310 m3 CPĐD loại 1 (tương đương 135 triệu đồng) về tập kết tại gói thầu XL10.

Đây là đợt tập kết đá gia tải đầu tiên của gói thầu XL10, tất cả vật liệu CPĐD chưa đến bước đưa vào sử dụng làm móng mặt đường. Tư vấn giám sát đã lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra và công bố đạt yêu cầu chất lượng. Hiện dự án đang thực hiện gia tải, là bước chất tải để tăng tốc độ cố kết của nền đất yếu. Theo hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đã được Bộ GTVT chấp thuận, vật liệu dùng để gia tải có thể là cát, CPĐD hoặc các loại vật liệu khác.



Công trình thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo ban điều hành công ty, chất lượng 310 m3 cấp phối đá dăm nói trên được nhà cung cấp vận chuyển đến công trường đạt yêu cầu để gia tải và tuân thủ theo quy định về quản lý chất lượng công trình. Tuy nhiên, chủ đầu tư yêu cầu nhà cung cấp phải chứng minh được quy trình sản xuất vật liệu phù hợp theo quy định, nên chưa đưa vào sử dụng. Nếu nhà cung cấp chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục thì khối lượng 310 m3 cấp phối đá dăm loại 1 sẽ được thanh thải khi kết thúc công tác gia tải mà không sử dụng để làm vật liệu đắp nền đường.

Ông Nguyễn Tấn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận cho rằng, trong trường hợp vì lý do không rõ ràng, báo cáo không trung thực khi không thể tìm ra nguyên nhân vi phạm thì làm sao tránh khỏi việc sẽ vi phạm xảy ra tương tự và cũng sẽ ảnh hưởng xấu tiến độ dự án. Do đó công ty đề nghị Bộ GTVT chỉ rõ việc vi phạm và hướng dẫn để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Khi các bên liên quan báo cáo thực trạng liên quan đến Dự án cần xác minh làm rõ với chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chính phủ, người dân khi đưa các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

“Sau khi kiểm tra, vẫn chưa xác định trong thời gian qua đã để xảy ra vi phạm nào như ý kiến của Bộ GTVT. Ban điều hành đã báo cáo HĐQT xin tạm dừng dự án để tìm hiểu rõ vi phạm ở khâu nào, xác minh lại tính đúng đắn của chỉ dẫn kỹ thuật đã được Bộ GTVT thẩm định. Dù biết rằng việc dừng dự án sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thông tuyến 2020, nhưng nếu tiếp tục triển khai khi không rõ vi phạm ở khâu nào sẽ rủi ro cho các bên tham gia. Do đó, cần xác định rõ do chỉ dẫn kỹ thuật của dự án đã được Bộ GTVT thẩm định không đúng hay do nhà thầu thực hiện sai quy trình gia tải”, ông Nguyễn Tấn Đông cho hay.