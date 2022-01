Ngày 18-1, tại TP Long Xuyên (An Giang), Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh An Giang, TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ (QL) 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khởi công tuyến giao thông quan trọng của miền Tây Nam bộ này.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: An Giang là quê hương của Chủ tịch nước kính yêu Tôn Đức Thắng - vị tiền bối của Đảng và đất nước ta.

Theo đó, sáng 18-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên).

Vai trò quan trọng của dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Tỉnh An Giang nói riêng và khu vực tứ giác Long Xuyên nói chung là một khu vực quan trọng của Việt Nam. Đây là địa phương có đường biên giới dài và là phên giậu cuối cùng của đất nước. Đây cũng là nơi có đường giao thông thủy quốc tế lớn duy nhất và quan trọng của đất nước...

“Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên là công trình đường tránh cuối cùng qua TP cấp tỉnh của Việt Nam. Dự án sẽ là một mảnh ghép rất quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu của miền Tây Nam bộ. Dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh An Giang, TP Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung” - Chủ tịch nước cho biết.

Theo đó, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ GTVT tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành dự án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, mỹ quan, môi trường và đúng tiến độ. Chủ tịch nước luôn quan tâm đến An Giang và miền Tây Nam bộ để làm sao phát triển bền vững, đồng đều giữa các khu vực về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tiềm năng thế mạnh của địa phương.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút khởi công tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Ảnh: HD

Giấc mơ ấp ủ 20 năm của An Giang thành hiện thực

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết: Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên nằm trong tổng thể quy mô chung của dự án kết nối đồng bằng Mekong. Đây là dự án trọng điểm của ngành GTVT.

Vì vậy, theo ông Lâm, trong công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, bộ đã xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về năng lực thiết bị, tài chính, kinh nghiệm tổ chức thi công, nguồn nhân lực tham gia dự án. Để từ đó lựa chọn nhà thầu, đảm bảo đúng quy định của Việt Nam và nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Ông Lâm thông tin thêm, thời gian hoàn thành dự án dự kiến vào tháng 12-2023, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch trên 96%.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết QL91 là tuyến đường huyết mạch từ TP Cần Thơ đi An Giang và qua Campuchia. Hiện nay nhu cầu đi lại của người dân và nhu cầu giao thương vận tải hàng hóa ngày càng tăng, QL91 đoạn qua TP Long Xuyên luôn trong tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông.

“Việc chính thức khởi công dự án có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa. Đồng thời dự án sẽ là đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi đầu tư của địa phương, giúp An Giang hoàn thành giấc mơ gần 20 năm ấp ủ” - ông Bình chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang, bày tỏ vui mừng khi tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên được khởi công xây dựng.

“QL91 là tuyến độc đạo qua nhiều đô thị của tỉnh, đoạn qua TP Long Xuyên luôn trong tình trạng quá tải nhiều năm qua. Hiệp hội cũng đã nhiều lần kiến nghị sớm đầu tư xây dựng tuyến tránh này. Khi tuyến hoàn thành sẽ là niềm vui lớn cho bà con An Giang. Cùng với đó, khi tuyến cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc được xây dựng thì An Giang sẽ khởi sắc rất lớn” - ông Xuân đánh giá.•