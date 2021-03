Lần thứ 3 Sở GTVT yêu cầu xử xe vi phạm qua cầu thép tạm

Theo Sở GTVT, nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cầu thép An Phú Đông, Quận 12 - quận Gò vấp, sở đã có các công văn ngày 14-1 và 26-1. Trong đó, sở đề nghị Công an thành phố, UBND quận 12 và UBND quận Gò Vấp hỗ trợ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khi lưu thông qua khu vực cầu thép An Phú Đông.

“Tuy nhiên, qua ghi nhận tình hình hình hiện nay, Sở GTVT nhận thấy vẫn còn rất nhiều phương tiện giao thông đường bộ và giao thông đường thủy lưu thông không đúng quy định, nguy cơ rất lớn ảnh hướng đến an toàn giao thông và chất lượng công trình cầu An Phú Đông” - văn bản Sở GTVT nêu.

Trước tình hình trên, Sở GTVT đề nghị Công an TP, UBND quận 12 và UBND quận Gò Vấp khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường bố trí lực lượng, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm nhằm thiết lập trật tự an toàn giao thông tại khu vực cầu thép này.

Trước đó, ngày 31-12-2020, công trình cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông đã được thông xe với tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau 10 ngày tổ chức phân luồng giao thông, qua theo dõi, Sở GTVT nhận thấy tình trạng một số ô tô tải đã cố ý lưu thông qua cầu, nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình cầu.

Cầu sắt An Phú Đông bắc qua sông Vàm Thuật, kết nối giao thông giữa quận 12 với quận Gò Vấp, là trục đường có lộ trình vào trung tâm thành phố gần nhất. Cầu dài 238 m, rộng 12,5 m cho hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Công trình có tổng mức đầu tư 79,5 tỉ đồng, được khởi công hồi tháng 2-2020.