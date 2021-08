Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa được yêu cầu dừng đầu tư các dự án khởi công mới, tập trung nguồn lực cho một số dự án sân bay đang triển khai, trong đó có dự án sân bay Long Thành.

Theo lãnh đạo ACV, do dịch COVID-19, công tác triển khai dự án sân bay Long Thành gặp khó khăn trong việc thương thảo, ký kết hợp đồng với các đơn vị đối tác có chuyên gia nước ngoài.



Mô hình thiết kế sân bay Long Thành. Ảnh: PLO

Ngoài ra, biến động giá nguyên vật liệu, đặc biệt là giá thép tăng mạnh trong thời gian gần đây cũng gây khó khăn trong việc triển khai dự án sân bay Long Thành. Trong khi đó, tổng mức đầu tư, dự toán chi tiết được xây dựng theo định mức được Nhà nước ban hành chưa điều chỉnh kịp thời theo biến động của thị trường.

Trước khó khăn trên, ACV kiến nghị Thủ tướng cho phép tích lũy nguồn vốn tối đa từ hoạt động sản xuất kinh doanh để đầu tư trên cơ sở phương án bổ sung vốn điều lệ hằng năm từ lợi nhuận sau thuế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận phương án cho phép ACV vay các ngân hàng quốc doanh trong nước bằng USD và trả bằng USD. Mục đích nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, nâng cao hiệu quả của dự án và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại ACV.

Lý do ưu tiên lựa chọn phương án này, theo lãnh đạo ACV, là do lãi suất cho vay bằng USD luôn thấp hơn đáng kể so với VND. Trong khi đó, ACV có nguồn thu USD trực tiếp và gián tiếp từ hoạt động kinh doanh, khai thác các cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc... để trả lãi vay ngoại tệ.

Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có văn bản yêu cầu ACV giãn, hoãn hoặc dừng đầu tư các dự án khởi công mới, chuyển tiếp chưa thực sự cần thiết, các dự án không có khả năng thu hồi vốn. Thay vào đó, ACV cần tập trung nguồn lực, nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng sân bay Long Thành, nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, mở rộng nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ sân bay Nội Bài.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 được đầu tư một đường băng, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 109.000 tỉ đồng, tương đương 4.664 tỉ USD. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025.

Dự án này được chia thành bốn dự án thành phần. Trong đó ACV làm chủ đầu tư hạ tầng quan trọng nhất gồm nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống giao thông kết nối…

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, dự án sân bay Long Thành sẽ hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị trước ngày 31-3-2025. Trên cơ sở đó, vận hành chạy thử, nghiệm thu hoàn thành trong quý II-2025 và đưa dự án chính thức khai thác vào quý IV-2025.