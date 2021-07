Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay, 22-7, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở ngay trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Lúc này, ATNĐ chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng nam tây nam, tốc độ 5 km/giờ. Đến 13 giờ chiều mai, 23-7, ATNĐ sẽ ở ngay trên vùng biển bắc Vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái 70 km. Cường độ ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Sơ đồ dự báo vị trí, đường đi của ATNĐ. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 107,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.



Cảnh báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây ATNĐ nên từ nay đến ngày 24-7, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.

Từ đêm nay đến ngày 25-7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng trên 200 mm/đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ nay đến ngày 24-7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối.

Trước tình hình trên, chiều 22-7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện hỏa tốc đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các Bộ ngành triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với diễn biến của ATNĐ và mưa lũ.