Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 2-6, thời tiết tại Nam bộ trời nắng, cục bộ có nắng nóng. Buổi trưa trời chuyển nhiều mây, nắng yếu, có mưa rào và dông vài nơi.

Về chiều mưa gia tăng lên diện rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Vùng mưa nhiều tập trung ở khu vực miền Đông Nam bộ và các tỉnh ven biển miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày 2-6 ở khoảng 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.



Thời tiết ở TP.HCM ngày 2-6, buổi sáng trời ít mây, nhiều nắng. Ảnh minh họa: NC

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ từ ngày 3-6 đến 6-6, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to. Riêng ngày 6-6 miền Đông Nam bộ có mưa diện rộng.



Từ ngày 7-6 đến 8-6 mưa gia tăng lên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Riêng tại TP.HCM, ngày 2-6, buổi sáng trời ít mây, nhiều nắng. Nhiệt độ buổi sáng dao động khoảng 28-34 độ C. Lượng tia UV cao nhất ở mức 11 vào lúc giữa trưa (lượng tia UV 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da).

Chiều 2-6, bầu trời TP.HCM nắng nhẹ. Nhiệt độ buổi chiều khoảng 30-33 độ C, một vài nơi có mưa dông rải rác lúc 15 giờ.