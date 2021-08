Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, tại Nam bộ, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, rút ra phía Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.



Mưa xảy ra nhiều nơi ở TP.HCM. Ảnh: BH

Dự báo đêm nay và ngày mai (24-8), khu vực Nam bộ có mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ. Vùng mưa to chiều tối nay tập trung ở Đồng Nai, Bến Tre, Trà Vinh.

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 27-8. Các địa phương cần đề phòng ngập cục bộ xảy ra khu vực trũng, thấp.

Riêng tại TP.HCM, sáng 24-8 trời nhiều mây, nắng dịu. Lượng tia UV ở mức trung bình. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 26-31 độ C. Một vài nơi có thể có mưa dông lúc 7 giờ.

Chiều 24-8 ở TP.HCM, trời nhiều mây, khả năng thấp có mưa dông lúc đầu giờ ở vài khu vực. Nhiệt độ buổi chiều giảm nhẹ, trong khoảng 27-30 độ C. Buổi tối và đêm trời nhiều mây, khả năng thấp có mưa dông thoáng qua vài khu vực.