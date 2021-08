Tối ngày 22-8, TP.HCM có mưa dông diện rộng, mốt số nơi ở TP Thủ Đức xảy ra tình trạng mưa đá.



Mưa đá xảy ra ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: XT

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây mưa đá ở một số nơi ở TP.HCM: do áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, đẩy lượng ẩm lớn từ biển về phía đất liền, trong khi áp cao cận cũng tạo thời tiết nắng nhiều, nhiệt độ không khí cao.

Với điều kiện nhiệt ẩm cao, không khí có sự bất ổn định lớn (xáo trộn rất mạnh), dòng không khí chuyển động đi lên (dòng thăng) đưa khối mây nóng ẩm lên rất cao, vượt qua tầng đối lưu (càng lên cao nhiệt độ càng giảm, cho đến mực 0 độ C thì hơi nước bị ngưng kết (đóng băng -cơ chế như nước đá). Khi rơi xuống đất ta thấy các hạt đá, gọi là mưa đá.

"Hiện tượng mưa hôm nay khá bất thường, vì thông thường mưa đá xảy ra ở Nam Bộ, TP.HCM vào thời điểm đầu mùa mưa, và gần kết thúc mùa mưa (tháng 5, tháng 6 và cuối tháng 10- ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết.



Hiện tại, tại Nam bộ, rãnh áp thấp có trục vắt qua 26-28 độ Vĩ Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu-trung bình.

Trong 24 giờ tới, tại Nam bộ, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ Vĩ Bắc có cường độ ít thay đổi. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Gió mùa Tây Nam có cường độ không mạnh.

Từ hai đến 10 ngày tới, tai Nam bộ, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ Vĩ Bắc dịch về phía Nam, áp thấp nóng phía tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam thiết lập rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam đi qua Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ ngày 24-8 áp cao cận nhiệt đới lấn Tây nén rãnh áp thấp dịch về phía Nam qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, sau dịch dần lên phía Bắc, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần từ ngày 27-8 trở đi gió tây nam yếu dần.

Thời tiết Nam Bộ từ hai đến 10 ngày tới: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng ngày 25-8 đến 27-8 có mưa, rải rác có mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn giông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh.