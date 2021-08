Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 19-8, tại Nam bộ, rãnh áp thấp có trục vắt qua 22-24 độ vĩ Bắc xu hướng dịch dần về phía Nam và hoạt động tốt hơn, trong khi hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ tiếp tục tồn tại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Bắc Trung Bộ suy yếu rút ra.



Những ngày tới, nhiều nơi ở Nam bộ xuất hiện mưa. Ảnh: BH

Theo đó, thời tiết Nam bộ ngày 19-8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong hai đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp phía bắc nâng dần trục lên phía bắc suy yếu dần. Hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ còn tồn tại trong hai ngày đầu sau suy yếu.

Khoảng từ ngày 23 đến 24-8, áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng về phía Đông Nam thiết lập lại rãnh áp thấp Tây Bắc – Đông Nam vắt qua Bắc Bộ và giữa biển Đông, trong khi trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía Đông từ ngày 23-88. Hội tụ gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 24-8 đến 26-8.

Theo đó, thời tiết Nam bộ trong hai đến 10 ngày tới, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 19 đến 20-8 và 24 đến 26-8, có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.