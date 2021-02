Nhiều dự án môi trường sắp tới được triển khai

Ngày 23-2, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM (CITENCO) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) ký kết ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện mục tiêu “Xây dựng và thúc đẩy triển khai các giải pháp xanh, hướng tới tăng tỷ lệ GDP xanh cho TP.HCM”.



Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM ký kết ký kết biên bản hợp tác. Ảnh:NC

Theo đó, biên bản ghi nhớ hợp tác này thể hiện tầm nhìn và định hướng chung mà hai bên đã thống nhất nhằm phối hợp để triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.HCM, triển khai đầu tư các dự án xử lý, tái sinh, tái chế chất thải nhằm tận dụng tối đa giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tuần hoàn và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện những dự án như:

Dự án đầu tư hạ tầng trang thiết bị, vật tư và thi công xây lắp kết cấu hạ tầng thuộc dự án Xây dựng bãi chôn lấp số 3 tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp-Củ Chi (gọi tắt là gói thầu); Đầu tư phát triển dự án “Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2” tại huyện Bình Chánh, TP.HCM; Thúc đẩy và đầu tư dự án “Chuyển đổi công nghệ xử lý rác sinh hoạt từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt phát điện công suất 1.000 tấn/ngày” tại bãi chôn lấp số 3 - Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi.

Ngoài ra, còn các dự án như: thực hiện di dời và tái đầu tư nhà máy xử lý chất thải nguy hại từ Đông Thạnh về Phước Hiệp kết hợp chuyển đổi công nghệ” tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Phước Hiệp, Củ Chi; Triển khai thực hiện đầu tư phương tiện và thiết bị phục vụ hoạt động thu gom, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; Đầu tư dự án “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”.

Tại buổi ký kết, ông Nguyễn Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐTV HFIC, cho biết: thời gian gần đây vấn đề cải thiện môi trường sống, quản lý tài nguyên thiên nhiên luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành cũng như dư luận và xã hội. Các giải pháp, chương trình, mô hình cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường trở thành xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong bối cảnh tài nguyên ngày càng suy thoái, môi trường ô nhiễm, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

“Với mong muốn cùng chia sẻ, giảm áp lực lên ngân sách TP nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến an toàn vệ sinh môi trường đô thị, an sinh xã hội, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của hạ tầng kinh tế xã hội TP.HCM, HFIC mong muốn hỗ trợ CITENCO trong việc huy động vốn đầu tư xây dựng, triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường đô thị, an sinh xã hội”, ông Hòa chia sẻ.

Theo công ty CITENCO, dự kiến về mức vốn tối đa mà HFIC có thể cho vay là 80% tỗng mức đầu tư, còn lại 20% là vốn đối ứng.