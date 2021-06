Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng 8-6, mây dông từ biển di chuyển vào đã gây mưa cho khu vực các tỉnh biên giới Tây Nam miền Tây nam bộ bao gồm các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Tại các tỉnh này đã ghi nhận lượng mưa vừa, mưa to như: Hà Giang 34 mm, Ba Hòn 32.2 mm, Hòa Điền 29.8 mm, Lung Lớn 24.8 mm (Kiên Giang); Châu Lăng 18.4 mm, Vĩnh An 14.8 mm, Bình Châu 25 mm (An Giang); An Phong 16 mm, Ca Giao 12.2 mm (Đồng Tháp); Thới Bình 24.2 mm (Cà Mau),…

Hiện mưa dông vẫn xảy ra tại các các tỉnh trên, khả năng trong những giờ tới, mây sẽ tiếp tục mở rộng sang khu vực lân cận như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, sau đó di chuyển đến gây mưa rào và dông cho các tỉnh phía Bắc miền Đông Nam bộ là Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM.



Theo dự báo, trưa và chiều ngày 8-6, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng. Ảnh: NC

Trưa và chiều ngày 8-6, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng, vùng mưa nhiều tập trung ở các tỉnh miền Đông và ven biển miền Tây Nam bộ. Tình trạng mưa kéo dài đến chiều tối, sau đó mưa giảm dần và đêm chỉ còn mưa rào và dông ở diện vài nơi.



Tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, còn các tỉnh miền Đông Nam bộ ít mây, có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Dự báo thời tiết Nam bộ trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần. Từ ngày 12-6 đến 13-6, rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động yếu và mờ dần đi, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông Nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây. Gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình.

Theo đó, thời tiết Nam bộ trong những ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi.

Riêng ngày 9-6 và từ 13-6 đến 14-6, có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.