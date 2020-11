Trà Vinh lý giải việc chưa xử lý hết 120.000 tấn rác tồn đọng

Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ không được tiếp nhận rác từ tỉnh khác

Sau khi từ chối tiếp nhận đốt rác từ Trà Vinh, UBND TP Cần Thơ cũng có văn bản chỉ đạo "cấm" Công ty EB tiếp nhận xử lý rác của tỉnh khác. Cụ thể, xét báo cáo của Công an TP về tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Công ty EB và để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương Chủ tịch UBND TP đề nghị Công ty EB thực hiện việc tiếp nhận và xử lý rác theo đúng hợp đồng đã ký, không được tiếp nhận, xử lý rác của các tỉnh khác chuyển đến. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở TN&MT, Công an TP căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn quận, huyện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.