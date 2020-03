Việt Nam được viện trợ 30,2 triệu USD chống biến đổi khí hậu

Ngày 13-3, thông tin từ Bộ NN&PTNT, tại cuộc họp Ban điều hành lần thứ 25, Quỹ Khí hậu Xanh đã phê duyệt khoản viện trợ 30,2 triệu USD cho dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ trước tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam” (SACCR).



Khô hạn ở Nam Trung bộ năm 2019. Ảnh: NGUYỄN DO



Dự án có cách tiếp cận tích hợp và sáng tạo nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu do Bộ NN&PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan đầu mối quốc gia Qũy Khí hậu xanh (NDA) thiết kế, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).



Dự án sẽ thực hiện trong vòng sáu năm. Hơn 222.400 người dân ở các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa sẽ được hưởng lợi trực tiếp.



Ngoài việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, dự án SACCR sẽ hỗ trợ các nông hộ quy mô nhỏ kết nối với các hệ thống thủy lợi do ADB tài trợ. Cạnh đó là tổ chức lớp tập huấn cho nông dân thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, cách xây dựng kế hoạch kinh doanh nhỏ...



Tây Nguyên và Nam Trung bộ là những vùng dự kiến sẽ hứng chịu những đợt hạn dài, khốc liệt vào mùa khô, mùa mưa thì thường xuyên xảy ra mưa lũ. Do vậy, nông dân phải đối mặt với việc năng suất cây trồng bị sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực và thu nhập.

Quỹ Khí hậu Xanh là quỹ lớn nhất thế giới dành riêng cho tài chính khí hậu, hỗ trợ các nước đang phát triển giảm lượng khí thải carbon và tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Qũy được thành lập bởi Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) năm 2010. Việt Nam là một thành viên của Quỹ và đã đóng góp 1 triệu đô la Mỹ cho Quỹ.