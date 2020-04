Ngày lễ không nên ra đường thời gian nào để tránh giông lốc

Ngày 29-4, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết trong những ngày tới, rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-7 độ vĩ bắc còn tồn tại trong 1-2 ngày đầu sau suy yếu dần.

Áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông.



Buổi sáng những ngày lễ thời tiết ở khu vực Nam bộ có nắng nhiều, khá ổn định. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Từ ngày 1 đến 2-5 vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển mạnh hơn và mở rộng chậm dần sang phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ lấn về phía tây sau hoạt động ổn định.

“Khu vực Nam bộ chỉ có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét và mưa đá trong giông. Nắng nóng có xu hướng gia tăng trên toàn khu vực. Ngày 30-4, nhiệt độ cao nhất các quận trung tâm và phía bắc TP.HCM khoảng 37 độ C, ngày 1-5 khoảng 36 độ C, từ ngày 2 đến 3-5 khoảng 35-36 độ C” - ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, những ngày trước ở TP.HCM xuất hiện tình trạng mưa đá nhưng những ngày sắp tới khả năng xuất hiện mưa đá không cao. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng tình trạng giông, lốc, gió giật.

Ngoài ra, ông Quyết cho rằng thời gian này đang là thời điểm chuyển mùa nên không khí luôn bất ổn định, dòng thăng phát triển mạnh nên mưa thường kèm theo giông, sét, gió giật.

Vì vậy, người dân khi ra đường cần lưu ý các buổi sáng những ngày lễ thời tiết nắng nhiều, khá ổn định. Thời điểm từ 14 giờ đến 19 giờ các ngày 30-4 và 1-5 nếu thấy có mây đen kéo tới cần vào nơi trú tránh an toàn.

Khi mưa giông xảy ra tuyệt đối không trú dưới gốc cây cao, tránh xa các vật dụng bằng kim loại để đề phòng sét đánh.