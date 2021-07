Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tám địa phương đã tạm dừng khai thác các chuyến bay thương mại đi/đến TP.HCM. Đó là các tỉnh, thành: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế.

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn duy trì bảy đường bay đến các tỉnh, thành với tần suất khai thác giảm chưa từng có.



Sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ khi tám tỉnh, thành tạm dừng khai thác

đường bay đến TP.HCM. Ảnh: PHONG ĐIỀN



Nhiều sân bay gần như đóng cửa



Sau khi tám địa phương ngưng vận chuyển khách đi/đến TP.HCM, hoạt động vận tải tại các sân bay này gần như tê liệt, thỉnh thoảng mới khai thác một chuyến nhưng lượng khách rất thấp. Dù vậy, các sân bay vẫn bố trí lực lượng nhân viên để bảo vệ tài sản, an toàn, an ninh hàng không tại cảng.

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) dù luôn nằm trong tốp sân bay có lượng khách ổn định của cụm sân bay phía Bắc nhưng cũng vắng khách trong thời điểm bùng phát dịch hiện nay.

Nói về hoạt động của sân bay Cát Bi thời gian qua, ông Vũ Duy Mật, Phó Giám đốc sân bay này, cho biết kể từ ngày 3-6, khi Bộ GTVT có quyết định tạm ngưng khai thác đường bay Hải Phòng - TP.HCM và ngược lại, cảng chưa khai thác chuyến nào khác.

Ông Mật tính toán đường bay Hải Phòng - TP.HCM chiếm hơn 50% tổng lượng khai thác của sân bay Cát Bi, với ba hãng hàng không (Vietnam Airlines, VietJet và Bamboo Airways) hoạt động.

“Giai đoạn này khách đi lại chạm đáy. Có thể do khách ngại đi lại và các hãng tạm dừng khai thác nhiều chặng bay. Ngược lại, chi phí cố định để vận hành một sân bay thì rất lớn, theo đó cảng vẫn duy trì đội ngũ nhân viên ứng trực thường xuyên để đảm bảo an ninh, an toàn” - ông Mật thông tin.

Đối với các sân bay Vinh (Nghệ An) và Thọ Xuân (Thanh Hóa), lượng khách khai thác hằng năm đạt hơn 1 triệu khách thì nay gần như đóng cửa sau khi tạm ngưng khai thác đường bay đi/đến Tân Sơn Nhất.

Ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh, chia sẻ hầu như không khai thác chuyến nào kể từ khi có lệnh tạm ngưng khai thác. Trong khi tần suất khai thác trên đường bay Vinh - TP.HCM bình quân 10 chuyến/ngày, thậm chí cao điểm lên 17 chuyến/ngày. Ngoài ra, sân bay Vinh kết nối một số đường bay khác như Phú Quốc và khu vực Tây Nguyên nhưng hiện cũng vắng khách nên gần như đóng cửa.

Đại diện sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) cho hay: Do có khoảng cách xa hơn hai sân bay Vinh và Thọ Xuân nên vẫn còn duy trì đường bay đi Hà Nội và ngược lại. Hiện sân bay vẫn khai thác 1-2 chuyến/ngày từ Hà Nội, tuy nhiên lượng khách khá khiêm tốn. “Chỉ những người có việc cần kíp mới bay lúc này chứ không có khách du lịch” - vị đại diện chia sẻ.

Sân bay Phú Quốc, Tân Sơn Nhất lượng khách chạm đáy

Là sân bay nhộn nhịp khách quốc tế và nội địa, năm 2020 dù không đón khách quốc tế do dịch bệnh, lượng khách thông qua sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn đạt gần 3 triệu người. Đợt bùng phát dịch lần thứ tư khiến lượng khách sụt giảm nghiêm trọng, hiện mỗi ngày sân bay này khai thác lác đác vài chuyến, chủ yếu từ Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết lượng khách đến Phú Quốc cao điểm hè đang chạm đáy. Hiện mỗi ngày chỉ khai thác 2-7 chuyến, tính đến chiều 7-7, vẫn chỉ duy trì một chuyến từ TP.HCM và ba chuyến từ Hà Nội.

“UBND tỉnh Kiên Giang đã có đề xuất là Bộ GTVT đã quyết tạm dừng khai thác đường bay TP.HCM đi Phú Quốc và ngược lại từ 0h ngày 8-7, ông Đông nói.

Ông Đông thông tin thêm, lúc bình thường sân bay Phú Quốc khai thác khoảng 85 chuyến/ngày, riêng đường bay Hà Nội - Phú Quốc là 25 chuyến/ngày. Đặc biệt, cao điểm lễ 30-4, tần suất khai thác đẩy lên gần gấp đôi với 190 chuyến/ngày. “Hy vọng dịch bệnh được kiểm soát và thí điểm đón khách quốc tế sắp tới tại Phú Quốc sẽ hút lượng khách lớn cả nội địa và quốc tế” - ông Đông chia sẻ.

Riêng sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi tạm ngưng các chuyến bay đi chín tỉnh, thành, PV ghi nhận lượng khách đi lại chỉ lác đác vài người. Đây là cảnh vốn ít thấy tại sân bay đông đúc nhất nước với gần 39 triệu khách/năm.

Nhiều vị khách tại sân bay cho biết do công việc gia đình cần kíp mới đi thời điểm này vì về các tỉnh phải cách ly từ 14 ngày (cách ly tại nhà) đến 21 ngày (cách ly tập trung) tùy vùng dịch áp dụng theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nguyên nhân chủ quan, hiện nhiều địa phương có sân bay đã tạm dừng khai thác đường bay đi TP.HCM nên lượng khách đi lại sụt giảm đến mức chưa từng có.

Không gian làm việc của các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng bố trí khá ít nhân viên làm việc. Hàng loạt quầy thủ tục của các hãng đang tạm đóng.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay lượng khách trong tháng 6 chỉ còn 5%-10% so với hồi tháng 4. Tính chung những ngày cuối tháng 6 vừa rồi, bình quân chỉ còn khoảng 3.000 khách thông qua. Trong khi lễ 30-4 vừa qua ngày cao điểm lượng khách lên đến hơn 100.000 người.

“Tần suất khai thác bình quân 550-700 lượt chuyến/ngày thì nay chưa đến 60 chuyến. Điểm sáng lúc này tại sân bay Tân Sơn Nhất là máy bay chở hàng hóa đang khá nhộn nhịp” - vị đại diện cho biết.•

100.000 chuyến bay trong sáu tháng đầu năm Cục Hàng không Việt Nam vừa thống kê số chuyến bay sáu tháng đầu năm 2021. Theo đó, sáu hãng hàng không Việt Nam khai thác gần 100.000 chuyến bay, trong đó Vietnam Airlines khai thác nhiều nhất, gần 36.000 chuyến, kế đến là VietJet khai thác hơn 33.800 chuyến. Sản lượng khách thông qua các sân bay cả nước đạt khoảng 26,8 triệu khách, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2020.