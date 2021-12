EVNGENCO1 vừa thông tin kết quả sản xuất kinh doanh của 11 tháng năm 2021. Trong đó, tháng 11, do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp nên một số nhà máy của EVNGENCO1 phải áp dụng phương án cách ly tập trung lực lượng vận hành, sửa chữa.



Các tổ máy vận hành ổn định

Tuy nhiên, nhờ lưu lượng nước về các hồ chứa tốt và kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa được hoàn thành đúng tiến độ nên các tổ máy của EVNGENCO1 vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao. Sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất trong tháng 11 là 2,54 tỉ kWh, đạt 106,9% kế hoạch; luỹ kế 11 tháng năm 2021, sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất là 31,3 tỉ kWh, đạt 88% kế hoạch năm.

Năm 2021, thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) ước sản lượng 649 triệu kWh, vượt kế hoạch 70 triệu kWh



Đặc biệt, EVNGENCO1 đã có thêm hai đơn vị hoàn thành sớm và vượt kế hoạch sản lượng điện được giao năm 2021, đó là Công ty Thủy điện Đồng Nai (trước 55 ngày) và Công ty Thủy điện Sông Tranh (trước 27 ngày). Trước đó, Công ty Thủy điện Đại Ninh là đơn vị đầu tiên của EVNGENCO1 hoàn thành kế hoạch.

EVNGENCO1 cho biết, công tác cung ứng than nội cơ bản vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu vận hành của các nhà máy. Trong khi đó, giá than nhập khẩu vẫn đang cao, Tổng công ty đã điều chỉnh tiến độ nhập khẩu than phù hợp với nhu cầu trên cơ sở yêu cầu của hệ thống nhằm đảm bảo đủ than cho vận hành trong các tháng cuối năm 2021 và mùa khô năm 2022.



Về đầu tư xây dựng, giá trị khối lượng thực hiện tháng 11 của EVNGENCO1 trên 285 tỉ đồng, luỹ kế 11 tháng năm 2021 trên 9.205 tỉ đồng, đạt 87,8% và giá trị thanh toán đạt 87,7% kế hoạch. Các dự án đầu tư xây dựng đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ EVNGENCO1, hiện EVNGENCO1 đang bám sát hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Ngày 26-11, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo Thủ tướng về tình hình cổ phần hóa EVNGENCO1. Theo đó, kiến nghị Thủ tướng cho phép chuyển tiếp EVNGENCO1 từ danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 sang Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025.

Trong tháng 11-2021, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã trao 100 phần quà hỗ trợ các gia đình thực hiện cách ly phòng chống dịch tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và Công ty Thủy điện Bản Vẽ tài trợ thiết bị giáo dục cho các trường học tại địa phương để thầy cô và các em vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

Hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số

Tháng 12-2021, nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa hoàn thành sản lượng điện được giao hơn 2,62 tỉ kWh. Công tác sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2021, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022.

Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Nguyễn Hữu Thịnh chủ trì họp trực tuyến sản xuất kinh doanh tháng 12-2021



EVNGENCO1 cũng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cuối năm nay để hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch và các mục tiêu năm 2021 đã đề ra.



Kế hoạch chuyển đổi số năm 2021 sẽ được EVNGENCO1 tập trung hoàn thành trong tháng 12, trong đó sớm hoàn thiện các phần mềm trực tiếp phục vụ điều hành, sản xuất kinh doanh như EVNGENCO1 Portal, ứng dụng EVNGENCO1 trên điện thoại di động…