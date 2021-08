Từ ngày 25-8, TP.HCM bắt đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới do Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, công an cấp huyện và cấp xã in, ký.

Cũng theo Công an TP, những người trong 17 nhóm được phép lưu thông nhưng chưa kịp làm giấy đi đường theo mẫu mới thì tùy tình hình sẽ có cách xử lý linh động.



Rất ít người dân có mẫu giấy đi đường mới. Ảnh: ĐT.



Đa phần người dân vẫn dùng giấy đi đường cũ theo văn bản số 2800. Ảnh: ĐT.

Theo ghi nhận của PV, ngày 26-8, sau hai ngày áp dụng mẫu giấy đi đường mới, nhiều người dân vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ tại công văn 2800 và được chốt cho đi. Tuy nhiên, đối với các mẫu giấy đi đường cũ hơn, các chốt kiểm soát đã yêu cầu người dân quay đầu xe.

Tại đây, lực lượng kiểm soát đều nhắc nhở, yêu cầu mọi người đề nghị cơ quan, công ty khẩn trương gửi danh sách lên cơ quan chủ quản để chuyển qua Phòng PC08 và công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp theo thẩm quyền quy định của công văn 2850.

Một người dân cho biết rất may chị được cơ quan chủ động đưa giấy đi đường nhanh chóng, đúng yêu cầu nên việc qua chốt kiểm soát vô cùng thuận lợi.



Chốt kiểm soát chân cầu Sài Gòn, Bình Thạnh khá thông thoáng. Ảnh: ĐT.

Tại chốt kiểm soát Đinh Bộ Lĩnh, chân cầu Sài Gòn, Bình Thạnh và Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức đều thông thoáng, lượng phương tiện đi lại rất ít.