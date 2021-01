Nhiều nhà xe 'cháy vé' tết Tân Sửu

8,3 triệu lượt xe buýt cho 20 ngày tết

Theo số liệu từ Sở GTVT, dự báo lượng hành khách đi lại đối với vận tải hành khách liên tỉnh trong đợt phục vụ tết năm nay giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong ngày cao điểm, lượt hành khách xuất bến có thể đạt 100.000 lượt khách, tăng hơn 100% so với ngày thường.

Đối với vận tải hành khách nội tỉnh, dự báo lượng hành khách đi lại giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải hành khách bằng xe buýt khoảng 8,3 triệu lượt cho 20 ngày trước và sau tết, tương đương 415.000 lượt khách/ngày.