Nhu cầu điện tăng cao và giải pháp của EVNSPC

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, quý II-2019, thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng, EVNSPC đã xây dựng phương án cấp điện với giải pháp đầu tư xây dựng kết hợp với điều hành phương án cung cấp điện.

EVNSPC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa khô và cả năm 2019.



Theo EVNSPC, năm 2019 dự báo công suất sử dụng lớn nhất khoảng 11.570 MW, tăng 10,93% so với năm 2018. Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ cao liên tục trong 3 tháng mùa khô (từ tháng 4 đến 6-2019). Trong đó, các khu vực duy trì phụ tải tăng cao như: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Bến Tre. Với phụ tải tăng cao trong mùa khô có thể gây đầy tải các máy biến áp (MBA) 220 kV các khu vực này.

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, cuối quý I-2019, EVNSPC đã đưa vào vận hành 6 trạm biến áp 110kV, với tổng dung lượng 263 MVA.

Đối với khu vực có tốc độ tăng trưởng cao thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước dự báo sát nhu cầu phát triển phụ tải và xây dựng kế hoạch đóng điện các trạm 110kV cho từng tỉnh trong năm 2019.

Riêng các công ty điện lực tỉnh đã chủ động phối hợp Sở Công Thương lập, trình UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng của đơn vị; nhằm đảm bảo các phụ tải điện an toàn và liên tục. Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão.

Ngoài ra, trong tháng 4-2019, EVNSPC sẽ tổ chức Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động chính trị, văn hóa-xã hội và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong các ngày nghỉ lễ 30-4 đến 01-5.

Theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của EVNSPC tháng 3 và quý I-2019, sản lượng điện nhận tháng 3 là 6,7 tỷ kWh, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng bình quân ngày là 217,39 triệu kWh, sản lượng ngày lớn nhất là 229,5 triệu kWh, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 3-2019, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 17,6 tỷ triệu kWh, tăng 10,99% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thương phẩm, thực hiện tháng 3 là 5 tỷ 708 triệu kWh, tăng 14,44% so với tháng trước và tăng 11,14% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế đến tháng 3, sản lượng điện thương phẩm toàn tổng công ty là 16 tỷ 593 triệu kWh, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 22,62% kế hoạch năm.

Đối với công tác tiết kiệm điện, lũy kế 3 tháng, Tổng công ty ước tiết kiệm được 330 triệu kWh đạt 1,9% sản lượng điện thương phẩm thực hiện. Trong thời gian từ ngày 25 đến 30-3-2019, cùng với tập đoàn, các đơn vị thành viên EVNSPC đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2019.

Tính đến tháng 3, EVNSPC đã khởi công 11 công trình lưới điện 110kV và hoàn thành đóng điện 6 công trình lưới điện 110kV với khối lượng đưa vào vận hành gồm: 17 km đường dây xây dựng mới và tổng công suất trạm 110kV tăng thêm là 269MVA.

Kiểm tra phụ tải điện đảm bảo an toàn và liên tục.



Ngoài ra, tổng công ty cũng đã đóng điện đưa vào vận hành được 79 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: Đường dây trung thế xây dựng mới 166 km, đường dây trung thế cải tạo nâng cấp 83 km, đường dây hạ thế xây dựng mới 1.848 km, đường dây hạ thế cải tạo 797 km và tổng công suất trạm phân phối là 65MVA.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến tháng 3-2019, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 55,08/76,5 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,03/0,5 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,46/1,33 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).