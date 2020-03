Phó Thủ tướng: Phối hợp thu phí hoàn vốn dự án BOT Cai Lậy

Ngày 25-3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc thu phí hoàn vốn đầu tư dự án BOT trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.



Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 qua thị xã Cai Lậy và xây dựng tuyến tránh Cai Lậy đã hoàn thành đi vào vận hành, nhưng nhiều năm qua chưa thể tiến hành thu phí do gặp phản đối của tài xế. Ảnh: CHÂU ANH



Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan trong việc tổ chức vận hành, khai thác và thu phí hoàn vốn dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Công an cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ tích cực, chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh Tiền Giang có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí, trong đó có các trạm thu phí trên.

“Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo, giám sát các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền, bảo đảm khách quan, đúng bản chất vấn đề, đặc biệt là các kết quả đã đạt được về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP)”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 25-2, thông tin báo chí, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho hay cơ quan này và các đơn vị có liên quan thống nhất chọn phương án đầu tư thêm trạm thu phí trên tuyến tránh Cai Lậy để thực hiện hoàn vốn dự án BOT Cai Lậy.

Như vậy, dự án BOT Cai Lậy sẽ có hai trạm thu phí. Một trạm cho tuyến tránh và một trạm trên tuyến quốc lộ. Với phương án thu phí như vậy, trạm nào hoàn vốn xong sẽ tiến hành dỡ bỏ.

Dự kiến trạm trên quốc lộ 1 sẽ thu phí 15.000 đồng/lượt, trạm trên tuyến tránh thu 25.000 đồng/lượt đối với các phương tiện nhóm 1. Thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư ở mỗi trạm khoảng 11 năm.

Về thời gian tiến hành thu phí, Bộ GTVT cho biết đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng nhà đầu tư nghiên cứu thêm. "Dự kiến giữa năm 2020, trạm Cai Lậy sẽ thu phí trở lại..." - Bộ GTVT thông tin.