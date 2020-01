Ngày 3-1-2020, thông tin từ UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết quốc lộ 91 (đoạn ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ) tiếp tục xảy ra sạt lở.

Theo báo của huyện, vào khoảng 20 giờ ngày 2-1, người dân phát hiện tại điểm sạt lở quốc lộ 91 cũ (đoạn qua ấp Bình Tân) tiếp tục xuất hiện hai vết nứt (diện tích ngang 1,5 m dài 5 m và ngang 2 m dài 15 m) tiếp nối về hướng TP Long Xuyên. Đến khoảng 2 giờ sáng 3-1, mảng nứt đầu tiên đã chính thức sạt xuống bờ sông Hậu.



Quốc lộ 91 tiếp tục sạt lở vào rạng sáng 3-1. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Nhận được tin báo, cán bộ UBND huyện đã đến điểm sạt lở khảo sát, đồng thời vận động người dân trong khu vực không ngủ lại trong nhà và cắt cử lực lượng túc trực.

Cùng ngày, tại khu vực thi công cầu Chắc Rè (ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) cũng tiếp tục xảy ra sạt lở bờ sông. Đoạn sạt lở có chiều dài 30 m, rộng khoảng 10 m, đã làm sạt lở chân taluy phía bờ Bắc cầu Chắc Rè, uy hiếp nhà ở Ban Chỉ huy công trường.



Trước đó, ngày 22-11-2019, phía bờ nam thuộc khu vực này đã xảy ra sạt lở, khiến đường dẫn bờ phía nam lên cầu Chắc Rè bị chìm xuống sông. Nhiều tài sản thiết bị thi công công trình bị rơi xuống sông. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng.