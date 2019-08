Nửa mặt đường quốc lộ 91 sạt xuống sông Hậu

26 hộ dân nằm trong vùng cảnh báo Theo nhận định ngành chuyên môn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do địa hình đáy sông Hậu có lạch sâu áp sát bờ, tác động dòng chảy đạp vào tạo hàm ếch và tác động của tải trọng phương tiện giao thông trên QL91 lớn nên gây sạt lở. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, UBND huyện Châu Phú (An Giang) đã khẩn cấp tích cực khắc phục vị trí sạt lở. Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, qua khảo sát có 26 hộ dân nằm trong vùng cảnh báo. Huyện đã hỗ trợ 26/26 hộ dân di dời tài sản, vật dụng giá trị đến nơi an toàn. Đồng thời đã chủ động xây dựng phương án giải quyết cho các hộ dân khi có nhu cầu về chỗ ở.