Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất vừa lên tiếng tình trạng chèo kéo bắt khách tại cảng rộ lên từ cao điểm Tết Nguyên đán 2022.



Nhà khai thác Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cho rằng tình trạng chèo kéo, “chặt chém” khách chủ yếu xảy ra đối với loại hình dịch vụ vận tải hành khách nhưng không đăng ký với cảng (như xe công nghệ, taxi dù).

Các đối tượng trên gửi xe tại bãi xe và đi vào sảnh công cộng ga đến, giả danh người nhà hành khách để mời chào, chèo kéo hành khách. Hành vi lấy quá giá cước, lừa đảo hành khách đều được thực hiện sau khi ra khỏi khu vực sân bay.



Những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp hệ thống camera và tổ chức mật phục ghi âm, ghi hình, tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp phát hiện các lái xe vi phạm chuyển giao cơ quan chức năng xử lý.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khẳng định không có băng nhóm thao túng hoạt động taxi kiểu “xe dù, bến cóc” tại sân bay. Tuy nhiên, hoạt động “xe dù” tự phát vẫn còn nhất là thời gian cao điểm lễ tết, lực lượng kiểm soát an ninh đã phát hiện, tạm giữ và chuyển giao Đồn Công an xử lý.



Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết các đối tượng vào sảnh công cộng ga đến, giả danh người nhà hành khách để mời chào, chèo kéo hành khách. Ảnh: PHONG ĐIỀN

"Hoạt động của loại hình xe công nghệ, “xe dù” ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng đến công tác quản lý kiểm soát tại địa bàn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Trong đó, một số lái xe dừng, đỗ, đón khách sai quy định hoặc cho người lên sảnh nhà ga “chèo kéo” bắt khách gây mất an ninh trật tự, gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ hành khách", phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đánh giá tình trạng hoạt động "xe dù", xe công nghệ hoạt động tại cảng

Theo đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã phối hợp các cơ quan chức năng như Công an Quận Tân Bình, Công an phường 2 (quận Tân Bình), Đồn Công an Cảng, Thanh tra giao thông, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý kịp thời các đối tượng thường xuyên vào khu vực sảnh nhà ga mời chào, chèo kéo hành khách. Lực lượng kiểm soát an ninh cũng tăng cường quân số trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm.



Ngoài ra, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng tăng cường phối hợp với Công ty TCP trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, vận chuyển hành khách trong nhà xe TCP.

Cảng đã chuyển giao và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp tài xế taxi, xe dù, xe công nghệ, xe hợp đồng…có hành vi mời chào, chèo kéo khách đi xe, lấy quá giá, cưỡng đoạt, trộm cắp tiền, tài sản của hành khách đi taxi từ sân bay.

Để giải tỏa tình trạng tắc nghẽn các phương tiện giao thông tại khu vực cảng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chủ động mở thêm làn C cho xe taxi hoạt động khai thác; linh hoạt điều hành taxi các hãng quay đầu xe ngay những xe vừa đưa khách đến làn A để đón khách ngay ở làn C; bố trí cho xe hợp đồng được đón khách ở làn B, C; xả trạm thu phí 4 lần (từ mùng 4 đến ngày 12 tết). Đồng thời, đề nghị Sở GTVT điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông nhằm tăng thời gian lưu thông cho các phương tiện từ cảng ra đường Trường Sơn.



Cùng đó, đó từ 8 giờ ngày 17-2, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Công ty TCP sẽ triển khai làn D1 cho xe Grab, Be hoạt động.

Lý giải về tình trạng thiếu xe đón khách tại cảng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đã gia hạn hợp đồng với tất cả các hãng taxi. Tuy nhiên, qua cuộc họp với các đơn vị vận chuyển thì việc thiếu xe là do tình hình dịch bệnh từ tháng 5-2021 đến tháng 11-2021 các hãng đã giảm số lượng phương tiện khai thác và lái xe nghỉ việc rất nhiều, nên việc hoạt động trở lại cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các hãng taxi cũng do ngừng hoạt động giai đoạn dịch bệnh nên không còn thuê được các bãi đệm gần sân bay để điều tiết xe như trước, việc điều hành xe từ các khu vực xa sân bay cũng là yếu tố khiến thời gian chờ xe taxi của hành khách kéo dài.