Dự kiến ngày 15-12, hàng không Việt Nam (VN) sẽ khôi phục đường bay thương mại quốc tế sau gần hai năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Đây là tín hiệu tốt giúp các hãng hàng không trong nước thoát khủng hoảng.

Các hãng bay sẵn sàng cất cánh

Các chuyên gia hàng không đánh giá trong giai đoạn này, các chuyến bay thường lệ sẽ vận chuyển nhiều hành khách hơn từ VN đi các nước và ngược lại do nhu cầu đi lại cuối năm thường tăng cao. Đồng thời, các chuyến bay thương mại quốc tế mang lại doanh thu tốt cho các hãng và phục hồi du lịch quốc tế.



Các hãng hàng không gấp rút chuẩn bị khôi phục chín đường bay thương mại quốc tế vào giữa tháng 12. Ảnh: P.ĐIỀN

Dự kiến trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không sẽ tổ chức chuyến bay thường lệ giữa VN và các thị trường gồm: Bắc Kinh, Tokyo, Seoul, Đài Bắc - Đài Loan, Bangkok, Singapore, Vientiane, Phnom Penh, San Francisco hoặc Los Angeles (Mỹ). Cục Hàng không VN nhận định đây là các thị trường có quan hệ hợp tác kinh tế, chính trị đối ngoại quan trọng hàng đầu đối với VN, có số lượng lớn các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao nước ngoài có nhu cầu sang làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh tại VN. Bên cạnh đó, số lượng công dân VN hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ này nhiều và có nhu cầu hồi hương cao.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện các hãng hàng không cho biết đã chuẩn bị nguồn nhân lực và đội máy bay để cất cánh khi nhà chức trách cho phép. Hiện các hãng đang ráo riết triển khai các phương án khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ, trong đó bao gồm việc triển khai mở bán vé, công tác phòng chống dịch và phục vụ hành khách tốt nhất tại chín thị trường mở cửa giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, đại diện hãng hàng không Vietravel Airlines cho biết trong giai đoạn này, hãng chưa mở chuyến bay thường lệ quốc tế mà chỉ khai thác các chuyến bay thuê chuyến ở các nước Đông Nam Á. Trong đó, hãng làm việc với đối tác tại các thị trường Campuchia, Malaysia và Singapore. Theo vị này, qua quý II-2022 hãng mới mở chuyến bay thường lệ quốc tế khi nhà chức trách cho phép.

Sân bay có chứng nhận y tế chống dịch quốc tế

Để phục vụ các chuyến bay quốc tế sắp tới, hai sân bay được chọn thí điểm là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã chuẩn bị nguồn lực và phương án phục vụ an toàn đối với hành khách đi lại tại hai sân bay lớn nhất. Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) chia sẻ tổng công ty đã chuẩn bị “hành lang xanh” để chuẩn bị đón khách quốc tế trở lại.

Trong đó, hai sân bay thuộc ACV là Tân Sơn Nhất và Nội Bài dự kiến đón hành khách giai đoạn đầu đã có chứng nhận y tế an toàn chống dịch do Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) cấp. Ngoài hai sân bay này còn có ba sân bay quốc tế thuộc ACV gồm Phú Quốc, Đà Nẵng, Cam Ranh đã được cấp chứng nhận y tế an toàn chống dịch cũng luôn sẵn sàng để đón khách quốc tế khi nhà chức trách cho phép. “Tất cả đều sẵn sàng để đón khách quốc tế” - vị đại diện ACV nói.

Về kế hoạch đón khách quốc tế sắp tới, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thời gian qua cảng đã xây dựng “hành lang xanh” trong ngành hàng không với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cảng hàng không, nhằm tạo niềm tin cho hành khách và phục hồi việc đi lại bằng đường hàng không trong trạng thái bình thường mới.

Đặc biệt trong thời gian dịch bùng phát, cảng đã gấp rút nâng cấp, sửa chữa một đường băng và kết nối hệ thống đường thoát nhanh phục vụ tốt nhất các chuyến bay nội địa và quốc tế. “Đây là những nguồn lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và hạ tầng tốt nhất để sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hành khách đi/đến VN” - vị đại diện chia sẻ.

Tương tự, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thông tin thời gian qua sân bay Nội Bài vẫn tiếp nhận các chuyến bay quốc tế nhưng lượng hành khách còn khá thấp trong khi năng lực phục vụ của cảng rất lớn. “Chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ tốt nhất các chuyến bay thường lệ quốc tế sắp tới’ - ông Hà nói.•