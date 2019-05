Sắp có thêm một thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp vừa có buổi làm việc với các sở, ngành cùng thị xã Long Khánh, huyện Long Thành về công tác chuẩn bị Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành và thành lập TP Long Khánh.

Theo đó, chương trình công bố quyết định thành lập TP Long Khánh được tổ chức vào tối Chủ nhật 2-6-2019, dự kiến có khoảng 10 ngàn người tham dự. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Đồng Nai và được tổ chức bắn pháo hoa chào mừng.

UBND thị xã Long Khánh cũng đã chủ động trong công tác phục vụ tổ chức lễ công bố thành lập thành phố. Chương trình chi tiết buổi lễ đang được thị xã phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch hoàn thiện và sẽ tổng duyệt ngày 31-5.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Long Thành cũng đã báo cáo về công tác chuẩn bị Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã. Buổi lễ được thực hiện vào sáng 29-5, công tác chuẩn bị hiện đã cơ bản hoàn tất.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp lưu ý UBND thị xã Long Khánh, cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị lễ. Cần đảm bảo an toàn nhiều mặt, đặc biệt là điện, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế. Lực lượng an ninh phải đảm bảo trật tự an toàn cho buổi lễ.

Bên cạnh đó, công tác đón tiếp đại biểu Trung ương, các tỉnh bạn và lãnh đạo qua các thời kỳ cũng phải được thực hiện chu đáo.