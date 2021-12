23 vị trí cần kết nối Theo Sở GTVT TP.HCM, việc ưu tiên đầu tư các dự án kết nối với Long An là rất cần thiết vì hiện nay các công trình kết nối giữa TP.HCM với Long An chưa nhiều. Do đó, giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đã ưu tiên đầu tư năm dự án kết nối liên vùng với tổng số vốn gần 44.000 tỉ đồng. Trong đó có bốn dự án kết nối với Long An và một dự án kết nối sân bay Long Thành (Đồng Nai). Trước đó, Sở GTVT TP và Long An đã có nhiều buổi làm việc, rà soát và đưa ra 23 vị trí kết nối đặc biệt quan trọng cần được xem xét ưu tiên đầu tư giữa hai địa phương. Trong đó có một số dự án như đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) kết nối với ĐT824 (huyện Đức Hòa), dự án quốc lộ 50 qua Bình Chánh - Cần Giuộc, dự án đường Long Hậu (huyện Nhà Bè) - ĐT826E (huyện Cần Giuộc), đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) - ĐT826C (huyện Cần Giuộc)…