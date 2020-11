Sự cố lệch dầm cầu metro số 1 sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ

Ngay sau khi xảy ra sự cố lệch dầm trên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cùng Tổng thầu đã trả lời các thông tin liên quan đến sự cố này cho báo chí.



Hiện sự cố đã được khắc phục.

Đây là sự cố đơn lẻ

Ông Shingeki Ihara, Giám đốc dự án của Tổng thầu EPC của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cho biết hiện nhà thầu đang kiểm tra để làm rõ các nguyên nhận. Đồng thời, nhà thầu cũng đã kiểm tra ở tất cả các vị trí khác tuyến metro số 1 thì chỉ phát hiện sự cố ở một vị trí đơn lẻ thuộc phân đoạn cầu cạn VD14 (gần ga Khu công nghệ cao, quận 9). Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đang kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân.



Ông Shingeki Ihara, Giám đốc dự án của Tổng thầu EPC của tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khẳng định đây là sự cố đơn lẻ.



Những đoạn đã được khắc phục.

Với sự cố trên, Tổng thầu sẽ yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm tra đồng loạt ở các vị trí của tuyến để đảm bảo một lần nữa về chất lượng của dự án. Trước tiên, nhà thầu cần điều tra chính xác nguyên nhân. Từ nguyên nhân, nhà thầu mới đưa ra được biện pháp khắc phục và ngăn ngừa mặc dù nó chỉ xảy ra ở một vị trí.



Vị trí xảy ra sự cố.



Vẫn còn những vết nứt trên đoạn xảy ra sự cố.

“Với kinh nghiệm nhiều năm làm trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Tổng thầu cho rằng đây là một sự cố nhỏ, lần đầu tiên xảy ra. Song chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả dự án, dự kiến là trong một tháng sẽ đưa ra nguyên nhân và cách khắc phục sự cố này”, Ông Shingeki Ihara khẳng định.

Đồng thời, ông Shingeki Ihara cho rằng sự cố này không ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Nhà thầu sẽ nhanh chóng đưa ra biện pháp sửa chữa và tất nhiên các biện pháp này phải được các đơn vị thẩm quyền có liên quan phê duyệt.

Sự cố không làm ảnh hưởng đến tiến độ

Ông Mai Hoàng Tùng, Điều phối viên Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết ngày 30-10, qua công tác kiểm tra hiện trường, MAUR đã phát hiện một gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tại vị trí trụ thuộc phân đoạn cầu cạn VD14 bị mất ổn định, rơi khỏi đá kê gối. Dầm cầu này đã thi công vào năm 2016.

Ngày 31-10, Tổng thầu EPC Liên danh Sumitomo-Cienco 6 đã đặt gối thay thế để đảm bảo ổn định cho dầm trong thời gian xem xét, đánh giá nguyên nhân của sự việc.

Ngày 11-10, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tiếp tục có công văn yêu cầu Liên danh NJPT thực hiện cung cấp tất cả các hồ sơ liên quan vụ việc để kịp thời phục vụ việc kiểm tra, rà soát chất lượng.

Hiện nay, MAUR đã yêu cầu Liên danh NJPT, tổng thầu EPC Liên danh Sumitomo-Cienco 6 khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá ngay các nguyên nhân xảy ra sự việ nhằm xác định đúng bản chất của sự việc, để trình Báo cáo sự việc và phương án khắc phục, sửa chữa.



MAUR khẳng định sự cố này không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sau khi có báo cáo chính thức, MAUR sẽ tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định nhằm đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối cho công trình trong xây dựng, khai thác và vận hành.

Ông Mai Hoàng Tùng khẳng định sự cố không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. MAUR đã yêu cầu các nhà thầu thực hiện song song việc xác định xem xét nguyên nhân và đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án. Chính vì vậy, sự cố này không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Thậm chí MAUR và các đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh một số hạng mục để đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Tránh những sự cố có thể xảy ra trong thời gian tới, MAUR sẽ thắt chặt công tác kiểm tra chất lượng dự án, giám sát và kiểm tra liên tục chất lượng dự án và công tác an toàn trên toàn tuyến để đảm bảo tối đa chất lượng của dự án.

“Hiện nay, sự cố tại cầu cạn VD14 của dự án đang diễn ra trong phạm vi công trường, và đang trong quá trình thi công, chưa bàn giao cho chủ đầu tư. Do đó, nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục, đảm bảo an toàn và không làm phát sinh chi phí… bàn giao cho chủ đầu tư theo quy định pháp luật về chất lượng và an toàn”, ông Mai Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết chiều nay (ngày 11-11) đại diện Sở GTVT sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường sự cố lệch dầm cầu tuyến metro số 1(Bến Thành - Suối Tiên) sau khi báo chí đăng tải. Theo đó, tham gia đoàn kiểm tra sẽ có lãnh đạo Sở GTVT, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Tổng thầu và các nhà thầu chính.