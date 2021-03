Thông tin mới về việc thu phí BOT Xa lộ Hà Nội

Đó là một trong những kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình tại buổi họp về triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn).



Tham dự cuộc họp này có Lãnh đạo Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở KH-ĐT, Công an TP, UBND TP Thủ Đức, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Công ty CII).



Việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1. Ảnh: ĐT.

Sau khi nghe Sở GTVT báo cáo và ý kiến của các Sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình kết luận, chỉ đạo như sau:

Giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công ty CII và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, trình UBND TP xem xét, phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho dự án này trước ngày 15-3. Đồng thời, phối hợp Sở TT&TT tổ chức công bố thông tin thu phí trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 10 ngày.

Giao UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp Sở ngành và các đơn vị liên quan làm việc với Công ty CII tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân hai bến tuyến đường thực hiện các thủ tục giảm 50% giá vé (đối với xe không kinh doanh).

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch giảm giá trong thời gian chuyển tiếp, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân, trình UBND TP trước ngày 15-3.

Đồng thời, UBND TP Thủ Đức xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các trường hợp còn lại hai bên tuyến đường song hành, báo cáo UBND TP trước ngày 1-4.

Giao Công an TP làm việc với Công an TP Thủ Đức, phối hợp nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt, an ninh trật tự với các tình huống phát sinh khi tiến hành thu.

Yêu cầu Công ty CII chủ động, khẩn trương phối hợp các Sở ban ngành thực hiện các nội dung trên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổng thể, đảm bảo hoàn tất các thủ tục theo quy định để bắt đầu thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.