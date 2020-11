Thu phí cảng biển ở TP.HCM cần có lộ trình và minh bạch

Thu phí để đầu tư và bảo trì kết cấu hạ tầng cảng biển

Nói thêm về lợi ích của việc thu phí cảng biển, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, cho biết việc thu phí cảng biển sẽ giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, kéo theo chi phí logistics thấp, góp phần quan trọng vào việc thuận lợi hóa thương mại. Từ đó tạo giá trị gia tăng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn TP.

Ngoài ra, phí hạ tầng cảng biển được quy định trong Luật Phí và lệ phí, trường hợp TP.HCM ban hành có khả năng kéo theo các địa phương Bình Dương, Long An, Đồng Nai sẽ xây dựng phương án thu. Từ đó, sức ảnh hưởng môi trường cạnh tranh của cảng biển TP với cảng biển các tỉnh lân cận sẽ không đáng kể.

Khi đó, mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thấp hơn nhiều so với mức thu phí hàng chuyển khẩu. Điều này sẽ dẫn đến việc dịch chuyển hàng hóa chuyển khẩu được làm thủ tục hải quan tại các địa phương lân cận như Tây Ninh, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai… về làm thủ tục hải quan tại TP.HCM, góp phần tăng thu thuế xuất nhập khẩu cho TP…