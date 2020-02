Tiến độ cầu 950 tỉ qua sông Lam không thể chậm vì dịch Corona

Sáng 6-2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội (bắc qua hạ nguồn sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Dự án cầu Cửa Hội được Bộ GTVT phê duyệt với tổng mức đầu tư 950 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỉ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỉ đồng). Tổng chiều dài cầu và tuyến là 5,271 km. Tỉnh Nghệ An đã đã giải phóng mặt bằng, bàn giao được 95%, còn tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản bàn giaomặt bằng, chỉ còn 30 m nằm giữa tuyến chưa giải tỏa xong.



Cầu Cửa Hội bắc qua hạ nguồn sông Lam đang thi công dở dang.

Ban Quản lý dự án 6 của Bộ GTVT báo cáo, Dự án được khởi công ngày 15-2-2019, tiến độ thi công là 18 tháng. Đến nay, giá trị khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 55% tổng giá trị xây dựng (435/798 tỉ đồng)…Bộ trưởng Bộ GTVT đã chất vấn “nguyên nhân hai trụ dây văng T11, T12 thi công chậm hơn dự kiến và sao phải chờ dây cáp…?”.

Ông Nguyễn Tài Việt Nga (Tư vấn TEDDI) - tư vấn trưởng dự án cầu Cửa Hội trả lời, dự kiến 15-2 cáp nhập về nhưng sau đó bị chậm hơn hơn một tháng vì ảnh hưởng dịch virus Corona.

Ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng, không thể viện lý do dịch virus Corona mà chậm tiến độ thi công cầu Cửa Hội. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiên quyết đưa ra thông điệp: sẽ không chấp nhận vì lý do dịch bệnh hay nguồn vốn khiến công trình không thể về đích đúng hạn.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu rà soát phần việc còn lại, tính từng ngày, bố trí ca kíp thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ.

Phần vốn Trung ương đã bố trí đầy đủ, vì thế Bộ trưởng Bộ GTV đề nghị hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng phải bố trí kịp thời nguồn vốn đối ứng mỗi tỉnh 250 tỉ đồng.



Lãnh đạo Bội GTV và tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nghe báo cáo tiến độ thi công Cầu Cửa Hội.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết: Tỉnh Nghệ An hoàn toàn chủ động và đã ưu tiên bố trí nguồn vốn này. Hiện Nghệ An đã bố trí được hơn 74/250 tỉ đồng và đến tháng 6-2020 sẽ bố trí được tổng cộng khoảng 200 tỉ đồng. Ông khẳng định mốc thời gian chậm nhất để hoàn thiện dự án là trước tháng 10- 2020 (thời điểm 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức Đại hội tỉnh Đảng bộ).

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án, cập nhật tiến độ, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để báo cáo xử lý ngay.

Tại công trường, ông Nguyễn Văn Thể đã tặng quà, động viên cán bộ, công nhân, lao động đang tham gia thi công cầu Cửa Hội.