Ngày 6-2, Ban ATGT tỉnh Hậu Giang, cho biết trong chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29-1, nhằm 27 tháng Chạp đến ngày 6-2, nhằm mùng 6 Tết) trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một vụ TNGT làm một người tử vong.



Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức 574 cuộc tuần tra kiểm soát thủy - bộ, qua đó, đã phát hiện và lập biên bản 532 trường hợp vi phạm, (trong đó có 34 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), tước hai giấy phép lái xe, tạm giữ 135 phương tiện và 385 giấy phép lái xe.



Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn TP không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, chỉ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại các nút giao ngã 3, ngã 4 trọng điểm. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng trong đợt nghỉ Tết này, trên địa bàn TP Cần Thơ chỉ xảy ra một vụ TNGT làm một người tử vong. Ban ATGT TP cũng cho hay trong chín ngày nghỉ Tết, trên địa bàn TP không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, chỉ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại các nút giao ngã 3, ngã 4 trọng điểm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên địa bàn TP.

Trong kỳ nghỉ Tết, lực lượng chức năng TP đã tổ chức 831 cuộc tuần tra, kiểm soát nhưng chỉ nhắc nhở các lỗi vi phạm và không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Đối với hoạt động vận tải, thống kê từ ngày 31-1 đến ngày 6-2, có 1.141 chuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định, giảm 45% so cùng kỳ.

Còn tại tỉnh An Giang, theo Báo cáo của phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh cho thấy trong chín ngày Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh này xảy ra hai vụ tai nạn làm hai người tử vong, cả hai vụ tai nạn đều xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành.

Qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 213 trường hợp vi phạm, tạm giữ 103 phương tiện. Đáng quan tâm, Đội CSGT-TT Công an TP Châu Đốc phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra nhóm thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao gây mất ANTT.

Qua test nhanh bảy người liên quan, công an ghi nhận bốn người dương tính với chất ma tuý. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm vi hành chính và tạm giữ ba xe mô tô. Vụ việc hiện đang được Công an TP Châu Đốc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.