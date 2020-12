TKV và EVN bàn phương án cung cấp than năm 2021

Mới đây, tại trụ sở TKV, Phó Tổng giám đốc TKV Lê Quang Dũng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để trao đổi các nội dung liên quan về việc triển khai hợp đồng thương mại than năm 2021 giữa hai bên.

Lãnh đạo TKV và EVN cùng trao đổi, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cung cấp than giữa hai bên. Ảnh: TKV



Theo báo cáo của TKV, 11 tháng năm 2020, sản lượng than tiêu thụ của TKV cho các hộ điện là 30,86 triệu tấn, đạt 76% kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn tới nhu cầu sử dụng điện giảm cùng với việc huy động các nguồn thủy điện khi nước về nên khối lượng than thực hiện thấp hơn so với hợp đồng đã ký.

Trong năm 2021, hầu hết các đơn vị đều chưa chốt được khối lượng than với TKV. Nguyên nhân chính cũng là do tác động của COVID-19, sản lượng điện giảm, việc huy động nguồn nhiệt điện than cũng sẽ thấp hơn dự kiến.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, dù năm 2020 bị tác động bởi dịch COVID-19 nhưng TKV đã đảm bảo cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN. Tuy nhiên, do tăng trưởng điện thấp, dẫn tới nhu cầu than cho sản xuất điện giảm, sản lượng than giao nhận chưa đạt tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Dù năm 2020 bị tác động bởi dịch COVID -19 nhưng TKV đã đảm bảo cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN. Ảnh: TBD



Trong năm 2021, để đảm bảo có thể kiểm soát được chất lượng than, hỗ trợ các nhà máy giảm suất hao nhiệt và triển khai ký kết hợp đồng than 2021, EVN đề nghị TKV duy trì giá trị trung bình của các chỉ tiêu chất lượng than đối với than pha trộn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 8910:2020.

TKV cần bổ sung các chỉ tiêu chất lượng than khác ngoài 6 chỉ tiêu chính theo quy định của TCVN 8910:2010 để làm giá trị tham chiếu cho các nhiệt điện. EVN cũng đề nghị TKV trang bị bổ sung, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trộn than để đảm bảo nguồn than trộn cung cấp cho các nhà máy có chất lượng đồng đều hơn. Cung cấp thông tin như chứng thư, thông số các tàu than đưa vào pha trộn để tham chiếu và quản lý chất lượng than giao nhận trong hợp đồng.

Ông Lê Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc TKV chia sẻ, TKV đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng công nghệ mới để đảm bảo chất lượng than trộn. Do ảnh hưởng của COVID-19, nhu cầu điện giảm dẫn đến nhu cầu sử dụng than cho sản xuất điện cũng giảm, TKV mong muốn EVN sử dụng tối đa nguồn than để TKV đảm bảo cân đối sản xuất theo dài hạn.

Tại buổi làm việc, TKV và EVN cũng thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện hợp đồng thương mại cung cấp than năm 2021 nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh hai bên và thực hiện tốt nhiệm vụ chung mà Đảng, Nhà nước giao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.