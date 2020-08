TP.HCM: Hàng loạt công trình trọng điểm sẽ được gỡ vướng

Dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Gia Định, phường 3, Gò Vấp được khởi công từ năm 2016, đến nay khối lượng đạt khoảng 95%. Tuy nhiên, đến tháng 7-2017 công trình tạm ngưng do vướng GPMB. Đây là dự án riêng do Ban Bồi thường GPMB quận Gò Vấp làm chủ đầu tư, hiện nay còn 12 hộ dân và một tổ chức do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV quản lý chưa giải tỏa xong. Ban Giao thông kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương tạm ứng ngân sách của TP cho quận Gò Vấp để chi tiền bồi thường, hỗ trợ người dân trong dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Gia Định.