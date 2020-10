TP.HCM nhân rộng chương trình "Trường học xanh"

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, Sở TN&MT và Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp tổ chức hội thi “Trường học xanh” dành cho các trường học trên địa bàn thành phố và hiện có nhiều trường tham gia và duy trì rất tốt.



Tạo ra nhiều mảng xanh trong trường học

Nhiều trường học tại TP.HCM đã có các sáng kiến và mô hình rất hay, phù hợp thực tế. Thông qua những mô hình này, các em học sinh biết được về phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm nước, giáo dục được cho các em tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường…

Cụ thể, tại Trường Mầm non Măng Non II (quận 10) với diện tích đất của trường khá nhỏ nên nhà trường đã tận dụng sân thượng, cải tạo khu vực hòn non bộ tại lầu 2 thành khu “Vườn cây của bé” để thực hiện công trình “Mảng xanh trên không”.

Vòi nước rửa tay kết hợp tưới cây giúp tiết kiệm nước tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt (quận 9). Ảnh: CN



Qua đó, tạo ra nhiều mảng xanh, giúp điều hòa nhiệt độ, phủ xanh trường học. Khu vườn trồng nhiều loại cây cảnh, cây ăn quả, hoa, rau… các giáo viên đã tận dụng tốt các khu vực vườn cây, vườn hoa của trường để tạo cơ hội cho trẻ được quan sát, trải nghiệm, khám phá thể giới xung quanh. Ngoài ra, trường còn tổ chức các hoạt động cho trẻ được tưới cây, nhặt lá vàng, chăm sóc cây, thu hoạch các loại rau, quả…



Còn tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt (quận 9), với khuôn viên rộng rãi, trường đã trồng nhiều cây xanh cho bóng mát phù hợp. Ngoài ra, nhà trường cũng đầu tư hệ thống trồng rau bằng phương pháp thuỷ canh, kết hợp hệ thống nuôi cá. Bên cạnh đó, trường còn trang bị thùng rác 3 ngăn thuận lợi cho việc phân loại rác tại nguồn, giúp cho học sinh dễ thực hiện.

Điều đặc biệt tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt là hệ thống vòi nước được lắp đặt tại các gốc cây của trường. Hệ thống kết hợp vừa rửa tay, vừa tưới cây sẽ giúp nhà trường tiết kiệm được một lượng nước lớn. Đồng thời, còn giúp giảm nhân công lao động và tạo được nhiều nơi rửa tay mát mẻ cho các em.

Nâng cao ý thức cho học sinh

Cô Phạm Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Việt cho biết: “Từ những hành động cụ thể, các em đã bắt đầu hình thành được thói quen bảo vệ môi trường, không cần sự giám sát của nhà trường, thầy cô, ba mẹ. Có nhiều em về nhà thấy phụ huynh bỏ rác không đúng nơi quy định cũng đã nhắc nhở. Bên cạnh đó, các em ý thức được việc tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Điều này làm cho chúng tôi càng có động lực hơn”.

Công trình “Mảng xanh trên không” tại Trường Mầm non Măng Non II (quận 10). Ảnh: TL



Đồng quan điểm, cô Lê Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Tú (quận Bình Tân) chia sẻ: Mô hình “Trường học xanh” đã giúp cho các em có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Nếu các em học sinh có ý thức bảo vệ môi trường ở trường học thì chắc chắn các em sẽ làm tốt ở nhà hay ra ngoài xã hội.



“Nhiều em thấy rác là tự động nhặt bỏ vào thùng rác mà không cần cô giáo nhắc nhở, các em đã hình thành được thói quen tốt. Mỗi em học sinh cũng có thể là một “tuyên truyền viên” để tuyên truyền cho ba mẹ, ông bà... Tôi thấy mô hình “Trường học xanh” rất hay và có ý nghĩa, mong chương trình ngày càng được nhân rộng ở nhiều nơi”, cô Xuân chia sẻ.