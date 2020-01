TP.HCM sắp có buýt mui trần hai tầng phục vụ du lịch

Cụ thể, tuyến buýt hai tầng này sẽ phục vụ khách du lịch tới nhiều điểm đến hấp dẫn ở quận 1, quận 3. Thời gian vận hành 30 - 35 phút/lượt, khung giờ xe chạy từ 9 giờ đến 17 giờ 45 hàng ngày.



Hình ảnh xe buýt hai tầng mui trần sắp xuất hiện ở TP.HCM. Ảnh: Trọng Phú.

Sở GTVT TP.HCM cho biết tuyến xe buýt hai tầng sẽ phục vụ cho hoạt động du lịch. Xe buýt này có 63 chỗ, thiết kế hai tầng, tầng hai mui trần phù hợp cho du khách ngắm cảnh phố phường. Tuyến xe buýt do Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam dầu tư, khi triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối du lịch.

Tuyến xe buýt này hoạt động theo lộ trình vòng tròn, có chung điểm đầu và điểm cuối tuyến tại Bưu điện trung tâm TP.

Hành trình chỉ chạy quanh các tuyến đường quận 1, quận 3 đưa du khách thăm các địa điểm như Dinh Độc Lập, các bảo tàng... Giá vé người lớn 330.000/lượt, trẻ em 6 -12 tuổi 250.000 đồng/lượt, trẻ dưới 5 tuổi được miễn phí.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã nhận đề xuất của Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội tổ chức thí điểm xe buýt du lịch hai tầng mui trần. Sở đề nghị công ty điều chỉnh việc bố trí điểm đầu và cuối hành trình từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về vị trí Nhà hát TP vì mật độ phương tiện trên đường Nguyễn Huệ đông, không phù hợp với phương án đón trả khách tại đây.