Hàng ngàn cây xanh ở TP.HCM bị ảnh hưởng khi thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè 06/04/2025 14:54

Mới đây, Sở Giao thông công chánh vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM về tình trạng cải tạo, sửa chữa vỉa hè làm loạt cây xanh bị hỏng rễ.

58 tuyến đường đang được nâng cấp, sửa chữa vỉa hè

Theo Sở Giao thông công chánh TP.HCM, qua quá trình theo dõi, kiểm tra và báo cáo của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và các đơn vị duy tu, bảo dưỡng, Sở nhận thấy nhiều chủ đầu tư chưa tuân thủ nghiêm túc các nội dung về chủ trương, hướng dẫn của UBND TP và sở ngành.

Cụ thể, tình trạng ghi nhận phổ biến tại các tuyến đường đang thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè: Đào bóc vỉa hè bằng xe cơ giới dẫn đến việc va quẹt gây dập thân cây, đứt rễ cây xanh; hạ cốt nền sâu xung quanh gốc cây khiến gốc cây trồi cao so với mặt nền; tình trạng phơi lộ rễ cây trong thời gian dài do việc đào hàng loạt vỉa hè và chậm tái lập mặt nền.....

Hàng ngàn cây xanh bị ảnh hưởng khi sửa chữa vỉa hè, 90 cây xanh bị đốn hạ. Ảnh: NV

Tính đến ngày 26-3, Sở ghi nhận có 58 tuyến đường trên địa bàn các quận 1, 5, 6, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Củ Chi đang triển khai thi công nâng cấp, sửa chữa vỉa hè có gây ảnh hưởng đến an toàn cây xanh.

Trước tình trạng nêu trên, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng công viên cây xanh tăng cường việc kiểm tra, rà soát và tiến hành việc các biện pháp xử lý nhiều cây xanh. Trong đó, đã chặt hạ 90 cây xanh, có nguy cơ mất an toàn do hệ rễ bị xâm hại nghiêm trọng và cắt gọn cành nhánh nhiều cây xanh khác nhằm làm nhẹ tán cây với mục đích cố gắng giảm thiểu nguy cơ rủi ro mất an toàn cây xanh, cũng như tiếp tục theo dõi thường xuyên nhiều trường hợp cây xanh khác.

Mặc dù đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế rủi ro mất an toàn cây xanh do ảnh hưởng bởi quá trình thi công gây ra, Trung tâm nhận định vẫn còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn về lâu dài đối với những cây xanh còn lại trên các tuyến đường. Nguyên do là có những hư hại, khiếm khuyết chưa phát hiện được hoặc tiềm ẩn nguy cơ do tác động tiêu cực của quá trình thi công gây ra.

Sở Giao thông công chánh cũng "điểm mặt" nhiều tuyến đường đang được thi công, ảnh hưởng lớn đến hàng ngàn cây xanh. Đơn cử như đường Trần Hưng Đạo, quận 5 với 185 cây bị ảnh hưởng, do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực quận 5 làm chủ đầu tư; đường Mạc Thiện Tích, quận 5 làm ảnh hưởng 86 cây. Khu vực huyện Củ Chi có đường Phạm Thị Hồi nối dài có 27 cây bị ảnh hưởng, đường 8A có 14 cây. Quận Bình Thạnh có dự án cải tạo vỉa hè trên đường Đinh Bộ Lĩnh với 86 cây bị ảnh hưởng; đường Huỳnh Đình Hai có 25 cây bị ảnh hưởng; đường Lê Quang Định có 2 cây bị ảnh hưởng. Đối với quận Phú Nhuận có đường Phan Đăng Lưu với 3 cây bị ảnh hưởng; đường Hoàng Văn Thụ 27 cây. Khu vực quận 6 có đường Nguyễn Văn Luông với 260 cây bị ảnh hưởng, đường Hậu Giang với 125 cây bị ảnh hưởng; đường Phạm Văn Chí với 11 cây, đường số 2 với 117 cây... Khu vực quận 1 có đường Nguyễn Trung Trực do Công ty CP Dịch vụ thương mại Tân Bắc Á thi công với 57 cây; đường Pasteur với 41 cây bị ảnh hưởng do Công ty TNHH san lắp và xây dựng Lê Nguyễn; đường Lê Thánh Tôn do Công ty CP Đầu tư xây dựng Nghiệp Phát với 61 cây bị ảnh hưởng...

Xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh

Nhằm tăng cường chấn chỉnh tình trạng cải tạo vỉa hè làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh đô thị, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi xâm hại cây xanh trên địa bàn TP, Sở Giao thông công chánh kiến nghị UBND TP xem xét chỉ đạo giao Sở Giao thông công chánh một số công việc.

Cụ thể, giao Sở Giao thông công chánh chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh do các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thi công.

Chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra và thực hiện các biện pháp xử lý trước mắt như thay thế cây, cắt gọn cành, tán cây đối với cây xanh trên các tuyến đường có thực hiện thi công nâng cấp; sửa chữa vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro sự cố cây xanh, đặc biệt trong mùa mưa sắp tới.

UBND TP giao Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp xâm hại cây xanh theo đề nghị của Thanh tra Sở Giao thông công chánh.

Báo cáo đề xuất UBND TP có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư và đơn vị thi công không chấp hành nghiêm các nội dung tại biên bản xử phạt hành chính; hoặc có hành vi tái phạm khi thi công các dự án trên địa bàn TP.

Kiến nghị UBND TP.HCM yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận huyện hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên để khuyến cáo, chấn chỉnh. Đồng thời xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư, các đơn vị thi công vi phạm trong quá trình thi công gây mất an toàn cho cây xanh trên địa bàn quản lý.

Đối với các dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè hoặc các dự án khác trên địa bàn triển khai trong thời gian sắp tới, có phạm vi thi công ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh đô thị, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải xây dựng phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn cho cây xanh đô thị. Đồng thời, gửi về Sở quản lý chuyên ngành để được kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh, xử lý kịp thời nếu chưa đảm bảo đúng quy định.