TP.HCM: Tỉ lệ ô tô sử dụng dịch vụ thu phí không dừng thấp

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tiến độ thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí trên địa bàn TP.



Số lượng phương tiện giao thông sử dụng dịch vụ thu phí ETC tại trạm thu phí An Sương - An Lạc còn thấp. Ảnh: THU TRINH

Theo sở này, hệ thống ETC tại các trạm thu phí An Sương-An Lạc và cầu Phú Mỹ trong thời gian đưa vào sử dụng có một số ưu điểm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống thu phí ETC cũng phát sinh một số bất cập, hạn chế như số lượng phương tiện giao thông sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp.

Đối với trạm thu phí An Sương-An Lạc từ lúc đưa vào hoạt động đến nay số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ ETC chỉ chiếm 3,66% tổng số lượt phương tiện lưu thông qua trạm thu phí. Còn trạm thu phí cầu Phú Mỹ chiếm 24%.

Hiện vẫn chưa có quy định bắt buộc tất cả các phương tiện phải dán thẻ đầu cuối, mở và nộp tiền vào tài khoản trả trước. Đồng thời, hệ thống thu phí ETC cũng ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện đã dán thẻ đầu cuối, mở tài khoản nhưng không nộp tiền vào tài khoản.

Qua theo dõi, số lượng phương tiện đến dán thẻ đầu cuối và mở tài khoản trả trước tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã giảm nhiều trong giai đoạn từ đầu năm 2019 đến nay.

Ngoài ra, việc liên thông giữa các trạm thu phí trên địa bàn TP.HCM với các trạm thu phí xung quanh như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các tuyến cao tốc kết nối với TP, trạm thu phí tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn chưa được thực hiện đồng bộ.

Từ đó, việc liên thông này chưa phát huy hiệu quả của hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí đã lắp đặt.

Do đó, Sở GTVT đề xuất Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về thu phí tự động không dừng cho phù hợp với tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc.

Đồng thời, nghiên cứu sớm trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định liên quan đến việc bắt buộc các phương tiện ô tô tham gia giao thông phải thực hiện dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí ETC.

Mặt khác, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC cần đơn giản hóa các thủ tục dán thẻ đầu cuối. Đồng thời mở tài khoản và nộp tiền vào tài khoản trả trước. Nghiên cứu phương án cho phép người dùng đăng ký mở tài khoản trực tuyến thông qua smartphone, tablet, máy tính cá nhân…

Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung phương thức thanh toán phí dịch vụ sử dụng đường bộ trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng của cá nhân, doanh nghiệp (thay vì phải nộp tiền vào tài khoản trả trước).