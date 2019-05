TP.HCM: Vì sao mới đầu mùa mưa đã ngập?

HĐND TP.HCM giám sát tình hình chống ngập Vừa qua HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát tình hình chống ngập tại một số quận, huyện trên địa bàn TP. Tại quận Bình Tân, đại diện UBND quận cho biết quận có 12 điểm ngập thường xuyên khi mưa lớn kết hợp triều cường. Nặng nhất là các tuyến đường Hồ Học Lãm, An Dương Vương, Kinh Dương Vương… với độ sâu trung bình 30-80 cm. Về nguyên nhân ngập, đại diện này lý giải do địa hình thấp, quá trình đô thị hóa khiến các tuyến kênh rạch chính bị lấn chiếm làm cho dòng chảy bị thu hẹp; đồng thời hệ thống kênh rạch chưa được đầu tư theo quy hoạch, chưa đáp ứng được yêu cầu đô thị hóa nhanh, biến đổi khí hậu… Tại quận Tân Phú, ngập nước chủ yếu do hệ thống tiêu thoát nước cũ có tuổi đời hơn 20 năm đến nay đã bị xuống cấp, hư hỏng. Thêm vào đó, tình trạng người dân tự di dời, bít miệng cống khiến nước không thoát mỗi khi mưa lớn. Một số đại biểu HĐND TP.HCM đánh giá các dự án chống ngập hoàn thành sẽ cải thiện phần nào đời sống người dân. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án ở một số nơi hiện nay còn khá chậm. N.CHÂU