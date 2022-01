Trong đó, nhiều đường bay lượng khách đi lại cuối năm đông đúc như TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, tần suất khai thác của hãng đã tăng nhanh.

Cụ thể, trên đường bay TP.HCM - Vinh (Nghệ An) có 15 chuyến/ngày so trước đó một tháng tần suất khai thác tăng đáng kể. Giá vé trên chặng bay này dao động 2,1-3,6 triệu đồng/vé/chiều, tùy hãng và giờ bay. Trong đó, phân khúc vé giá cao do Vietnam Airlines khai thác.



Lượng khách tăng đáng kể trên nhiều đường bay dịp cận Tết.

Ảnh: PHONG ĐIỀN

Tương tự, chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa có tần suất khai thác 15-20 chuyến/ngày với bốn hãng khai thác. Trong đó, Vietnam Airlines và VietJet có tần suất khai thác nhiều nhất, mỗi hãng có 6-7 chuyến ngày trên chặng này. Giá vé cũng dao động 1,8-3,6 triệu đồng/vé.



Anh Phạm Đình Duy, chủ một đại lý vé máy bay, nhận định hiện các thủ tục đi máy bay đã khá thông thoáng so với trước nên khách đặt vé tăng khá nhanh. Cùng đó, các địa phương đã thay đổi chính sách chống dịch, hạn chế cách ly nên lượng khách trở về quê tăng đáng kể.

Theo anh Duy, hiện rất nhiều chuyến bay đã bán kín chỗ thay vì lượng vé bán ra lèo tèo vài vé trên mỗi chuyến bay trước đó 20 ngày. Trong đó, khách đặt vé tập trung nhiều trên đường bay TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Huế, Chu Lai. “Hiện nhiều đường bay lượng vé bán ra bằng 60% so với cùng kỳ năm ngoái” - anh Duy thông tin.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá từ ngày 19-1 đến

16-2 (cao điểm tết Nguyên đán), tăng tải cung ứng (1,5 - 2 lần) so với giai đoạn từ ngày 29-12-2021 đến 18-1-2022 trên các đường bay Hà Nội đi/đến TP.HCM; TP.HCM đi/đến Đà Nẵng, TP.HCM đi/đến Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Quốc và Bình Định.

Các đường bay khác khai thác với tần suất như giai đoạn từ ngày 29-12-2021 đến 18-1-2022 với tần suất chín chuyến/ngày). Tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế.

Như vậy, so với cao điểm tết Nguyên đán năm ngoái, số ghế cung ứng cao điểm tết Nguyên đán 2022 giảm gần 1 triệu ghế. Tết Nguyên đán 2021, các hãng hàng không khai thác khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế.