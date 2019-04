Vì sao chưa thể đưa tàu Cát Linh – Hà Đông vào khai thác ?

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa xác nhận, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông chưa thể vận hành chính thức vào dịp 30-4 như kế hoạch trước đó.

Nguyên nhân, do dự án chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để nghiệm thu. Cụ thể, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước khi đưa vào vận hành chính thức phải có đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, được thực hiện độc lập bởi Liên danh nhà thầu quốc tế Apave-Certifier-Tricc và được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật. Sau đó, dự án phải được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra, đánh giá tổng thể lần cuối.



Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông tiếp tục chậm tiến độ do vướng công tác xây dựng và thủ tục. Ảnh: VIẾT LONG

Tuy nhiên, đến nay công tác đánh giá an toàn hệ thống đang giậm chân tại chỗ do phụ thuộc tiến độ hoàn thành thực tế của dự án. Mặc dù, đến nay theo Ban Quản lý dự án đường sắt công trình chỉ còn 1% khối lượng nhưng trên thực tế các hạng mục còn lại vẫn chưa thể hoàn thành.



Theo ghi nhận, các hạng mục còn lại như mái che cầu thang cuốn, cây xanh, cảnh quan… vẫn chưa được hoàn thiện.

Theo một chuyên gia giao thông, nếu không có biện pháp mạnh yêu cầu Tổng thầu Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dưng và cung cấp các báo cáo thí nghiệm đoạn tàu, hệ thống điều khiển đoàn tàu… thì còn lâu tàu mới lắn bánh được.

"Nói dự án đã hoàn thành 99% nhiều người lầm tưởng sắp đi vào khai thác thương mại, nhưng thực tế nếu thiếu một ốc vít nữa vẫn chưa thể đi vào hoạt động được”, vị chuyên gia này khẳng định.

Trước đó, Thứ trưởng, Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, thừa nhận để đưa dự án vào khai thác thương mại còn nhiều việc phải làm. Trong đó, quan trọng nhất không chỉ khâu xây dựng mà là thủ tục nghiệm thu để đưa vào khai thác.

“Cụ thể, chúng ta phải đánh giá an toàn hệ thống, đăng kiểm tất cả các thiết bị, nghiệm thu hội đồng, nghiệm thu nhà nước… Nên chúng tôi cho rằng rất áp lực trong việc hoàn thành các thủ tục này. Quan điểm là phải thực hiện đẩy nhanh dự án nhưng chúng tôi cho rằng rất khó khăn vì không thể đưa một dự án chưa đảm bảo an toàn, chưa nghiệm thu vào khai thác thương mại được…”, ông Đông nhấn mạnh.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu vận hành thử liên động hệ thống từ giữa tháng 9-2018. Ngày 15-3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã thị sát dự án này và yêu cầu Tổng thầu cùng các đơn vị liên quan nỗ lực để dự án đi vào vận hành thương mại vào cuối tháng 4, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435mm và 12 nhà ga trên cao; có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 4 toa, tần suất khai thác 3-5 phút/chuyến với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ.

UBND Hà Nội cũng đã công bố mức giá vé bình quân toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông là trên 10.000 đồng với cự ly 5,3 km. Hà Nội dự kiến mức chi hỗ trợ cho hành khách sử dụng tàu điện Cát Linh - Hà Đông gần 14,5 tỉ đồng/năm.